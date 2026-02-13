《单身即地狱5》特辑情人节登场：天堂岛冬季合宿、朴喜珗＆林琇滨甜蜜互动！粉丝狂赞最有诚意恋综售后

哇～《单身即地狱5》竟然还有售后可以看！到底哪对是真正的「现实情侣」呢？也让观众们相当好奇！

Netflix 人气恋爱实境节目《单身即地狱5》於10日迎来大结局，8男7女在火热的10天9夜后，最终诞生五对情侣：金敏智＆宋承一、李株荣＆金载真、朴喜珗＆林琇滨、崔美娜秀＆李省勋，以及金高恩＆禹盛闵。



（相关报导：《单身即地狱5》最终5对情侣诞生！这对私下相处画面甜到不行，网友狂猜早已是「现实情侣」）

究竟，本季是否诞生「现实情侣」呢？金在元PD今日表示：「有传闻说《单身即地狱》没有现实情侣，但其实本季也有不少。」他补充说：「只是部分出演者对公开恋情比较犹豫，我们主要挑选回答肯定的人。」金PD也透露，所有最终配对的情侣目前的关系都有如实回答，观众可以在2月14日情人节播出的《单身即地狱 Reunion》中看到最终结果。



《单身即地狱 Reunion》预告中，不仅看到成员重聚、回顾首播 Reaction，画面超爆笑，还有金敏智＆崔美娜秀等人的内心对话。此外，他们也在冬天再次合宿、玩游戏，出现朴喜珗与林琇滨牵手、互动亲密的画面，再次引发观众热议。



粉丝纷纷留言：「《单身即地狱》首次衍生！制作组太用心」、「请公开琇滨、喜珗未公开的全部内容，我有信心看10个小时的节目」、「我最期待敏智和美娜秀的对话」、「请上传琇滨和喜珗未公开的游泳池场面」、「哇～公开之前就已经开始录制了」、「载真和株荣也不错」、「《单身即地狱》历代最高颜值！除了多巴胺，还有值得学习的一季，看著琇滨、喜珗和省勋真的想学他一点，大家怎么把话想得那么周到」、「承一和敏智之间看起来事情很多」、「最有诚意恋综售后」等等。

