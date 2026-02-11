《單身即地獄5》最終5對情侶誕生！這對私下相處畫面甜到不行，網友狂猜早已是「現實情侶」

【有雷！有雷！】大家都看完了嗎？Netflix 人氣戀愛實境節目《單身即地獄5》於10日迎來大結局，8男7女在火熱的10天9夜後，終於做出最終選擇。

本季最終誕生五對情侶：金敏智＆宋承一、李株榮＆金載真、朴喜珗＆林琇濱、崔美娜秀＆李省勳，以及金高恩＆禹盛閔。



節目落幕後，朴喜珗與林琇濱私下相處的畫面曝光，再度掀起「現實情侶」猜測。昨日有熟人透過個人IG公開兩人一起觀看最後一集的影片。畫面中，他們穿著輕便家居服，在家邊看邊笑，互動自然，氣氛相當親密。



影片播到宋承一向朴喜珗提及「林琇濱和金敏智在天堂島睡同一張床」時，朴喜珗看著主持人的反應，委屈地說：「所以說嘛！」熟人在一旁起鬨：「琇濱啊～說一句吧！」林琇濱則笑著回應：「承一哥為什麼要那樣啊？」一來一往的對話也讓人看得忍不住會心一笑。

Subeen friend posting subeen and Heesun watching the finale together , sitting closely guys they are dating #singlesinferno5 #singlesinferno pic.twitter.com/mYXkNsRate — FTI (@Biubiuislove2) February 10, 2026

事實上，在最終選擇公開前，兩人就曾被懷疑已經發展成「現實情侶」。朴喜珗去年11月在IG上傳穿著連帽外套的照片，被網友發現疑似與林琇濱在節目中送她的禮物為同款；網路上也流傳兩人約會的目擊說法。此外，節目拍攝後公開的內容中，林琇濱被發現戴著無名指戒指，再度引發「情侶對戒」聯想。



朴喜珗目前就讀於卡內基美隆大學。據傳在節目拍攝結束後，她申請成為延世大學與首爾大學的交換學生，也讓外界猜測她是否為了克服與林琇濱的遠距離戀愛而選擇來到韓國。隨著各種揣測持續發酵，兩人的關係是否會在後續公開內容中給出答案，也備受關注。



