《单身即地狱5》主持人与出演者今日聚餐！崔美娜秀将与洪真庆碰面，互动引观众高度期待

今日（11日）据韩媒报导，《单身即地狱5》的出演者与主持人将在首尔某地举行节目终映纪念聚餐。

节目於昨日播出最终回，为本季画下句点。主持人洪真庆、李多熙、圭贤、韩海、Dex（金珍映）等，在拍摄期间就一直表示希望举办聚会，因此这次见面格外令人期待。



其中，行事难以预测的崔美娜秀最受关注，她曾说想和两名男参赛者一起牵手离开地狱岛，话题立刻引来洪真庆吐槽 XD。洪真庆甚至开玩笑提到：「我们在休息时间被制作组叫『说话有点过分』，接受过教育。」引发全场爆笑。她坦率的性格，以及与主持人们面对面交流时可能展现的反应，都让观众相当好奇。



而《单身即地狱》是一档将出演者放在偏远岛屿「地狱岛」的恋爱实境节目，只有组成情侣才能前往「天堂岛」。本季最终诞生五对情侣：金敏智＆宋承一、李株荣＆金载真、朴喜珗＆林琇滨、崔美娜秀＆李省勋，以及金高恩＆禹盛闵。

本季在国际市场表现亮眼，连续三周登上全球非英语节目 Top 10 第2名，并在韩国、香港、新加坡、台湾获得第一名。此外，还在泰国、日本、印尼、菲律宾等18个国家 Top 10 榜上亮眼入榜，再次震撼全球观众，创下历史最高成绩。



