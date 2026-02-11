《单身即地狱5》最终5对情侣诞生！这对私下相处画面甜到不行，网友狂猜早已是「现实情侣」

【有雷！有雷！】大家都看完了吗？Netflix 人气恋爱实境节目《单身即地狱5》於10日迎来大结局，8男7女在火热的10天9夜后，终於做出最终选择。

本季最终诞生五对情侣：金敏智＆宋承一、李株荣＆金载真、朴喜珗＆林琇滨、崔美娜秀＆李省勋，以及金高恩＆禹盛闵。



节目落幕后，朴喜珗与林琇滨私下相处的画面曝光，再度掀起「现实情侣」猜测。昨日有熟人透过个人IG公开两人一起观看最后一集的影片。画面中，他们穿著轻便家居服，在家边看边笑，互动自然，气氛相当亲密。



影片播到宋承一向朴喜珗提及「林琇滨和金敏智在天堂岛睡同一张床」时，朴喜珗看著主持人的反应，委屈地说：「所以说嘛！」熟人在一旁起哄：「琇滨啊～说一句吧！」林琇滨则笑著回应：「承一哥为什么要那样啊？」一来一往的对话也让人看得忍不住会心一笑。

Subeen friend posting subeen and Heesun watching the finale together , sitting closely guys they are dating #singlesinferno5 #singlesinferno pic.twitter.com/mYXkNsRate — FTI (@Biubiuislove2) February 10, 2026

事实上，在最终选择公开前，两人就曾被怀疑已经发展成「现实情侣」。朴喜珗去年11月在IG上传穿著连帽外套的照片，被网友发现疑似与林琇滨在节目中送她的礼物为同款；网路上也流传两人约会的目击说法。此外，节目拍摄后公开的内容中，林琇滨被发现戴著无名指戒指，再度引发「情侣对戒」联想。



朴喜珗目前就读於卡内基美隆大学。据传在节目拍摄结束后，她申请成为延世大学与首尔大学的交换学生，也让外界猜测她是否为了克服与林琇滨的远距离恋爱而选择来到韩国。随著各种揣测持续发酵，两人的关系是否会在后续公开内容中给出答案，也备受关注。



