朴敏英＆陆星材有望合作《Nine to Six》！改编自中国电视剧《理智派生活》，职场女强人遇上理想年下男

大家有看过《理智派生活》？对朴敏英、陆星材这个组合期待吗？

《Nine to Six》（나인 투 식스）讲述一位因工作忙碌而暂时搁置恋爱的女人，遇上一位细腻又温暖的男性人，对工作与爱情产生的变化与成长故事。该剧改编自2021年播放的人气中国电视剧《理智派生活》。



6日，据放送界透露，朴敏英、陆星材被提名爲《Nine to Six》的主角，双方经纪公司表示：「正在讨论中！」

朴敏英有望饰演汽车公司法务组组长「姜伊智」，彻底工作狂，婚姻不是优先考量，认为恋爱与婚姻中的情感游戏只是荷尔蒙作祟，以踏实理性的方式面对生活。陆星材则有望饰演法学院出身、现为珠宝设计师的「韩善宇」，烹饪与设计样样精通，性格成熟稳重，是现代女性理想的恋爱对象。



此前，朴敏英曾与《金秘书为何那样》的朴叙俊、《天气好的话，我会去找你》的徐康俊，以及《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》的宋江等年下男演员合作，展现出理想化的化学反应，创作出多部佳作。



陆星材则曾出演《双甲路边摊》、《金汤匙》与《鬼宫》，凭藉广泛的演技范围和作为人气新生代演员的地位。两位是否会合作，也成为外界关注的焦点！



