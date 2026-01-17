《黑白大厨2》林盛根被拿来和金风比心情超差？为上《拜托了冰箱》幽默放话，两人隔空互呛笑翻粉丝XD

林盛根真的太会做综艺了！不愧是连续两周拿下「非电视剧出演者话题性」第一名，话题与存在感全开。

《黑白大厨2》林盛根主厨日前出演 《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，坦率提到自己近期被拿来与金风作家比较的心情。林盛根直言：「前阵子大家突然把我和金风作家放在一起比较，我心情其实相当差。」一旁的刘在锡则笑说，金风也是那种「想怎样就怎样」的类型 XD

接著，林盛根又半开玩笑地表示：「感觉要这样讲，《拜托了冰箱》才会找我去，所以我是故意乱放话的，这段不要剪掉，一定要播出！」毫不掩饰自己想出演《拜托了冰箱》的强烈愿望，引发全场笑声。



节目播出后，金风也在 IG 上传林盛根出演《刘QUIZ ON THE BLOCK》的相关报导截图，幽默写下：「我们在地下格斗场（《拜托了冰箱》）见吧」，对林盛根主厨发出逗趣的「挑衅」。不过他随即补上一句「当然我没有任何决定权」，强调只是玩笑话。



对此，林盛根也在 IG 发文感谢《刘QUIZ ON THE BLOCK》的刘在锡与制作组后，幽默回应金风：「金风作家的挑战书收到了。不久后，不管是在地下格斗场（？）还是其他地方，一定要比一场！我其实……没有自信……我是没有信心输掉比赛啦，哈哈，开玩笑的！」



两人一来一往的隔空互动成功炒热话题，让粉丝对这场「交锋」充满期待。网友纷纷留言表示：「顶级比赛即将到来」、「两个人一决高下，肯定很搞笑」、「地下格斗场嘿嘿嘿！果然是网络漫画作家出身的厨师」、「不想看你们对决，想看你们是同一组」、「感觉两个人会很合得来」、「厨师们共享世界观真搞笑，希望能快点看到」、「快点进行放送怪物们的见面吧」、「对哥哥们说平语的金风，真的会对林酱说平语吗」等等，讨论度持续升温。

