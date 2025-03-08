矛盾早有端倪！不止XIUMIN被电视台拒绝，EXO伯贤多年未参加年末颁奖礼、疑遭SM娱乐暗中打压

韩国娱乐公司One Hundred Label与KBS电视台近日爆发冲突，子公司INB100先是指控KBS拒绝EXO成员XIUMIN出演打歌节目，随后宣布旗下艺人李茂珍和李寿根不参与KBS两档节目的录制，并将矛盾根源引向XIUMIN前所属社SM娱乐。 有分析指出，不止XIUMIN，另一位从SM娱乐签到INB100的艺人伯贤，也一直遭到SM娱乐暗中打压。

三百万销量无缘年末颁奖礼

EXO成员伯贤去年4月发行第四张迷你专辑《Hello， World》，5天之内销量突破一百万张。 这是伯贤继迷你二辑和迷你三辑之后连续第三张百万专辑，令他成为韩国首位专辑销量三百万的男歌手。

然而尽管人气居高不下，伯贤却接连多年没有在任何一个年末颁奖典礼上露面。 伯贤曾在粉丝沟通app中说过希望参加年末颁奖礼、即便没有奖也希望上台表演，粉丝也十分期待，但最终都未能成行。



XIUMIN遭多家电视台拒绝出演

本月4日，伯贤队友、同所属社的歌手XIUMIN推出新专辑，同时透露虽然很希望出演电视台打歌节目，但遭到KBS持续拒绝联络，还爆料称KBS非正式地表示「XIUMIN不可能与SM歌手一同出演《Music Bank》」。 亦有业内人士称SM高层「曾大举前往KBS电视台」，暗指SM娱乐向KBS施压、打击离开公司的艺人。 不仅如此，XIUMIN还遭到MBC、Mnet等电视台以「档期问题」拒绝出演，令人难免联想起当年JYJ离开SM娱乐之后遭到封杀的处境。



矛盾深埋已久

EXO小分队EXO-CBX成员CHEN、伯贤、XIUMIN在2023年向SM娱乐提出解约、控诉不公平「奴隶合约」，最终达成和解。 2024年初，伯贤与SM舞蹈老师一同创立新公司INB100，宣布管理三位成员的个人及团体活动，SM娱乐也发声明表示认同。 当时韩网有爆料称MC梦是怂恿CBX脱离SM的幕后主使，但他本人已经否认。 几个月后，INB100作为子公司加入One Hundred Label，也就是MC梦创立的经纪公司。

同一年，One Hundred Label签约男团THE BOYZ，子公司Big Planet Made娱乐签约SHINee成员泰民，持续扩大艺人版图。 据悉，签约过程中One Hundred Label与SM娱乐、THE BOYZ前所属社IST娱乐及其母公司Kakao娱乐多次爆发矛盾。 这次XIUMIN遭多家电视台拒演，也被视为背后矛盾的体现。



不过，有不少网友（1，2）对此提出不同意见，例如单张专辑百万销量现在已经很难说是非常了不起的成绩，何况音源成绩也不算特别突出，比起从前背靠大公司SM娱乐，如今签约中小公司后的待遇势必存在落差。 亦有人质疑INB100实际上是利用伯贤卖惨，试图加强「SM打压离开艺人」的舆论。

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