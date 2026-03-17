THE BOYZ、NCT WISH 惊喜现身！最强昌珉、灿烈领军新综《崔氏Crew》 首波嘉宾阵容超狂

南韩演艺圈又有颜值爆棚的新综艺可以追了！人气男团 THE BOYZ 与 NCT WISH 即将与大前辈最强昌珉、灿烈同框，挑战结合「路跑」与「深度访谈」的全新体验。

根据韩媒《OSEN》17 日最新消息，由东方神起最强昌珉与 EXO 灿烈担纲主持的 Mnet 全新网路综艺《崔氏Crew》（최씨크루），首波嘉宾已邀来 THE BOYZ 的「两大山脉」泳勋与贤在参与，且近期已顺利完成拍摄。 NCT WISH 的 SION 与 YUSHI 也已确定接棒担任嘉宾，即将投入拍摄。 节目预计将於 4 月正式与粉丝见面。





《崔氏Crew》是韩国首档将近期超夯的路跑运动与访谈相结合的路跑脱口秀。 由偶像界公认的运动达人最强昌珉与灿烈亲自坐镇 MC，两人不仅要带领嘉宾跑起来，更要在挥汗如雨的同时挖出大明星的心里话，超强期待感已经让海内外粉丝坐不住。

有趣的是，节目名称《崔氏Crew》源自於一个有趣的网路梗（Meme）：SM 偶像团体内最高挑的成员大多姓「崔」。 这始於一位粉丝的贴文，内容提名 SHINee 珉豪、少女时代秀英、Super Junior 始源等，而最强昌珉（「最」与「崔」韩文同音）与 EXO 灿烈（被粉丝戏称为「崔安烈」）虽然不姓崔，却也因为傲人身高而被粉丝强行「归类」进崔氏家族。



虽然节目名称霸气标榜《崔氏Crew》，但放眼望去主持人竟然「没半个人姓崔」，令节目尚未开播就已透露出独特的幽默感。 该节目目前正紧锣密鼓筹备中，预计 4 月正式开跑。

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