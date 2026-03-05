离开SM娱乐后传来好消息！「亚洲之星」 BoA（宝儿）成立个人企划公司「BApal娱乐」，正式开启新篇章！

「亚洲天后」BoA 正式展开全新篇章！她宣布成立个人一人企划公司「BApal Entertainment」，亲手打造属於自己的音乐天地。

3日，BApal Entertainment 表示：「BoA 为了更明确实现自己的音乐方向性，选择了全新的公司架构。」这并非单纯的外在变动，而是一次为了更专注於『BoA 本色』与内在能量的重整。换句话说，她想用最纯粹的方式，做真正属於自己的音乐。



BoA 也透过公司分享心声：「多年来累积的珍贵回忆与经验，是成就现在的我最重要的资产。」未来，她将以这些力量为基础，带来更深刻、更成熟的音乐，和粉丝一起走得更远。而由她亲自创立的 BApal Entertainment，名称结合「BoA」与「pal（朋友）」之意，象徵「BoA 和朋友们」——也就是和粉丝并肩前行的公司。从名字开始，就把大家放在身边，展现想更近距离交流、一起呼吸的心意。



消息公开后，许多网友也纷纷送上祝褔，并表示：「想快点听新专辑」、「想听各种各样的音乐，好期待」、「期待 BoA 的新开始」、「既然努力工作了25年！希望能更愉快、更自由地做自己想做的音乐」、「姐姐 Fighting」、「以后的所有旅程都要一起走」等等。



BoA 於2000年（14岁）在 SM 娱乐出道，25 年来始终站在韩流最前线，甚至在 2014 年被任命为 SM 的公司理事，见证并参与公司的重要时刻。2024年出演《和我老公结婚吧》，后，BoA 因遭遇大量恶意留言，一度在当时提及：「我的合约到2025年12月31日为止，合约结束后是不是可以『隐退（退休）』了呢？」那句话让无数粉丝心疼不已。

随后，SM娱乐於今年1月发表官方声明表示：「本公司与 BoA 经过长时间的深入讨论，已达成协议，决定自12月31日起结束与 BoA 长达25年的合作关系。」

