《柔美的细胞小将3》回归倒数！最新预告曝光：「低电量宅男」金载原遇到金高银电量回升，姐弟恋火花让人期待爆棚

《柔美的细胞小将3》（由美的细胞小将3）即将回归！最新释出的预告中，「反差宅男」申驯鹿（金载原 饰）一遇到柔美（金高银 饰）就活力全开，超萌反差让观众超期待！

时隔三年回归的《柔美的细胞小将3》，将聚焦成功成为明星作家的柔美。事业虽顺利，爱情却依旧平淡，细胞们彷佛进入了「休眠期」，毫无心跳加速的变化。直到新角色申驯鹿登场，她的生活才开始出现全新刺激与转折。



预告中，驯鹿虽然脸上写著「沉稳理性」，但其实藏著一个小秘密，在家外，他是名「低电量模式宅男」，电力常常只剩一格，随时可能耗尽。面对柔美温柔亲切的问候，他只简短回「是啊」或「对」，但一回到家，立刻180度大转变，细胞村也瞬间亮了起来！独自吃煎饺会开心喊「完美」，看棒球转播时又兴奋尖叫，可爱的模样让人忍不住笑出声。



自称坚定宅男的驯鹿，遇见柔美后开始悄悄改变。即使在低电量模式下，细胞也慢慢活跃起来；更神奇的是，出门在外电量竟然保持「满格」，充满活力。他主动说：「如果不行的话，随时联络我」，柔美则回：「我自己来就好，不会打扰你」，顺鹿竟回答：「不会觉得麻烦！」这些小变化，让人更加期待他们的姐弟恋浪漫故事。



另外，《柔美的细胞小将3》将於4月13日起，每周一下午6点在 TVING 独家先行公开两集；同时，tvN 将於每周一、二晚上8点50分播出一集。

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