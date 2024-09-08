丁海寅原来也是爱情至上，回应「朋友与爱人邀出门的差异」引发共鸣～

近期除了韩剧《妈妈朋友的儿子》外，丁海寅还与黄晸珉合作了全新动作电影《辣手警探2》，一起到刘在锡主持的节目《藉口罢了》（藉口GO）宣传。

电影《辣手警探2》的主演黄晸珉、丁海寅、张允柱一起出演网路节目《藉口罢了》，其中丁海寅回应「关於邀约」的这一段也引起了不少共鸣。



刘在锡提到了朋友约出门吃饭或喝酒的情况，明天有重要行程可能就不会出门了。丁海寅也非常同意，回应道：「如果是可以出门的情况（朋友约）肯定会出门，但万一明天真的有重要行程，或者是正好需要独自思考的时间，就不会出去了。」



张允柱反问丁海寅：「如果是女友叫你出门，也是这样吗？」刘在锡补充：「女友找你出去，但明天有行程，她说想你了，这要怎么办呢？」

丁海寅回：「爱情的力量好像很伟大，爱情的力量能让不可能变成可能。」、「好像不太一样，朋友间的友情和女朋友的爱情。」、「就像是两个不同的频道XD」



▼影片定位在41:33的这段访谈。



《辣手警探2》讲述朴善宇（丁海寅 饰）作为忙内加入老刑警徐道哲（黄晸珉 饰）带领的暴力犯罪调查组后，开始追捕轰动世界的连环杀人犯，将於年9月13日上映。



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