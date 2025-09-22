全新韩剧《善良的女人夫世美》郑振永挑战单亲爸爸角色：对我来说，是个巨大的挑战！

人气歌手兼演员郑振永将透过 Genie TV 月火剧《善良的女人夫世美》挑战饰演单亲爸爸的角色，搭档《黑道律师文森佐》全余贇。

今天下午，韩剧《善良的女人夫世美》举行了制作发表会，地点位於首尔永登浦区的 CGV。当天导演朴有英，以及演员全余贇、郑振永、徐现宇、张允珠、朱贤英等人一同出席，分享了关於作品的点滴。





《善良的女人夫世美》讲述的是在「人生重置」倒数三个月之际，梦想一夜翻身的穷困女保镳英兰，与身患绝症的财阀会长进行契约结婚，必须在觊觎巨额遗产的人们眼皮底下，换上新身分存活三个月的犯罪浪漫故事。全汝彬饰演女主角英兰，将以「夫世美」的假身分展开演出，而郑振永则饰演单亲爸爸田东旼。





郑振永表示，饰演田东旼是个巨大的挑战：「因为我没有当过爸爸，所以很难想像父爱的感觉。拍摄时我经常回想起小时候父亲的模样，也参考了导演亲切的样子。」



他接著说：「饰演我儿子的童星演员演技非常好，反而让我能更集中精神、更用心投入角色。」让人对作品更加期待。



《善良的女人夫世美》将於 9 月 29 日晚间 10 点在 ENA 首播，正片播出后将在 KT Genie TV 免费 VOD 独家公开，OTT 平台则由 TVING 上架。



