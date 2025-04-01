全汝彬 & 振永搭档《善良的女人夫世美》！「双面孔」女保镖 vs 帅气单亲爸爸

演员全汝彬与振永将展开一段难以预测的浪漫故事。 Genie TV原创剧《善良的女人夫世美》（착한 여자 부세미）公开了演员阵容。 全汝彬、振永、徐贤宇、张允柱、朱贤英（朱玄英）等人将出演。

《善良的女人夫世美》是一部犯罪爱情剧，讲述了一名贫穷出身的保镖与一位时日无多的财阀契约结婚，并在与觊觎巨额遗产的敌人斗争中保护对方性命的故事。全汝彬饰演的是「佳诚集团」的保镖「金英兰」。 英兰因家境贫困过著凄苦的人生，却意外获得了与自己截然不同的虚构人物「夫世美」的人生。



振永则饰演单亲爸爸「全东民」。 他在乡下种植草莓并独自抚养儿子。 对於在幼儿园担任老师、拥有「完美履历」的「夫世美」，他是唯一保持警惕的人。



徐贤宇则饰演佳诚集团会长的专属律师「李敦」。 他凭藉聪慧的头脑，从平凡出身成为成功人士，但在见识到学阀与血缘交织的现实后，开始谋划人生的转变。张允柱扮演佳诚集团会长的继女「佳善英」，她是一个表里不一的人物。 朱贤英则饰演佳诚集团豪宅的女仆「白惠智」。



制作组表示：「这部剧集结了才华、演技与魅力兼具的演员们。 将呈现出一部围绕金钱与欲望的难以预测的惊悚故事。 这不仅是一场金钱买不到的心动与温暖故事，更是一部充满人情味的剧集，希望大家多多期待。」

据悉，《善良的女人夫世美》预计将於今年下半年播出。

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