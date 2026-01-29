甫打赢与前公司官司！Acoustic Collabo牟秀珍过世，搭档恸：你给我活下去的力量

韩国演艺圈再传憾事，混声双人独立乐团Acoustic Collabo主唱牟秀珍（모수진）骤逝，得年26。

Acoustic Collabo所属经纪公司Panic Button昨（28）发表讣告：牟秀珍於25日已离开了人世，而此突如其来的噩耗让家属深感悲痛，依照家属的意思不公开故人（即牟秀珍）身故原因，请多多谅解，亦请外界避免做任何推测或散布谣言。牟秀珍家属都非常低调，当日上午便是牟秀珍出殡日，出殡过后才由经纪公司向公众传达消息。



牟秀珍1999年生，本是从偶像练习生出发，2020年被选为Acoustic Collabo第三代主唱加入，和一代成员吉他手兼作曲家的金承宰（김승재）搭档至今。2022年Acoustic Collabo以不平等待遇和原本的公司MOG Communications及Movement Generation（前者为母公司，后者为子公司）提起诉讼，想解约并拿回团名商标，直至去年11月底才完全胜诉，Acoustic Collabo后来也签约新公司Panic Button展开全新活动。可惜，胜诉不到三个月，牟秀珍便离世，让外界无限感慨。

▼Acoustic Collabo 2020年曾和偶像男团B.O.Y金国宪（即曾《PRODUCEX101》参赛者）合作〈和他在一起真好〉



金承宰悲痛发文：「牟秀珍，1999～2026。2019年相遇直至2026 年，多的时候一周七天，少的时候一周也有一天，每个礼拜都会见面的我最亲爱的挚友。我也同意，应该没有人比你更了解金承宰了。你教会了我什么是幸福，也给了我活下去的力量。」

「我曾无数次、成千上百次地想过，如果你没有遇见我，是不是能过上更幸福的人生，每一次见面都忍不住那么想：你不该在这里跟我一起如此狼狈。也正因如此，我总是对你怀抱著歉疚与感谢。在这个世界上，比任何人都毫无保留站在我这边的你，我的伙伴、战友、灵魂伴侣，我爱你，我的妹妹……」



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究