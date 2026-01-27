K-pop大势男团TWS澳门演唱会 演绎TFBOYS名曲掀全场大合唱

韩国大势男团TWS (SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON及KYUNGMIN共六位成员)，刚於1月24至25日一连两天，登陆澳门新濠影滙综艺馆，成功举行他们首次巡回演唱会澳门站《TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN MACAU》。虽然出道只是短短2年，但是他们的人气已经锐不可挡，澳门站两天的门票全部售罄，一张不留。为了报答歌迷的爱护，TWS因而特别预备了共2个多小时的落力演出，更有两次encore令全场观众乐而忘返。

演唱会正式开始，除本次未能参演的JIHOON外的五位成员以剪影现身，立即引起他们的粉丝42 (SAI)齐声尖叫！穿上全白运动套装的TWS送上他们的出道先行曲〈Oh Mymy : 7s〉，作为演唱会的第一首歌曲，意义重大。接著还献唱了〈Freestyle〉、〈Double Take〉、〈plot twist〉等名作，成员们劲歌热舞，引来粉丝整齐的应援，掀起全场气氛。

之后，宠粉的TWS已经急不及待要跟全场观众打招呼和问好，他们先以广东话说：「大家好我哋系TWS，你哋准备好未啊？」接著再以普通话呼吁42 (SAI)：「尖叫声」、「一齐」，并由每一位成员先说：「大家好」和作自我介绍。当然，面对歌迷的尖叫声，TWS更忍不住以普通话赞大家：「可爱」。又再问：「大家开心吗？」最后还对全场说：「我爱你们！」换来观众的欢呼！

接著HANJIN直接用中文介绍下一首献唱的歌曲〈BFF〉，而为了要跟42 (SAI)拉近距离，TWS更登上了舞台特设，像热气球一样的升降机，让全场不同位置的观众也可以看清楚他们。当然来到澳门演出，他们还特别把〈hey! hey!〉的第二节改成中文版送给歌迷，绝对诚意可嘉，也令大家回想起在MV内的香港景点。

来到encore部份，TWS为了答谢观众支持，再一起以普通话说：「谢谢大家叫encore，谢谢大家开闪光灯！」感谢粉丝以手机的闪光灯应援。接著HANJIN再补充：「可惜我好朋友JIHOON不能来，但相信他会收到大家的心意和鼓励！」更加以广东话说：「我真系好珍惜你哋！」KYUNGMIN又透露JIHOON在群组里面说，有好好地看这次concert，可见他们团魂满满。DOHOON更是以普通话说：「我们长长久久地走下去吧！」

最窝心是拍摄大合照时，全场粉丝一起高举应援手幅，美得让TWS忍不住大赞：「漂亮漂亮，谢谢！」而拍完第一张大合照之后，在拍摄第二张时又特地预留了JIHOON的位置，谈到这一次他虽然不可以来澳门参加，但是也要留个位置给他，可见TWS成员间的深厚感情。

惊喜不绝，没想到TWS精心预备了前辈组合TFBOYS的名曲〈青春修炼手册〉作为澳门场的特别环节，而除了中国成员HANJIN，意想不到其他成员的中文发音也十分准确，引来全场观众一起大合唱。最后，在两次的encore结束后，才正式为这个晚上的精彩演出，画下完美的句号。

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻