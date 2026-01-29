FTISLAND认证「老东家最有情」！与FNC再续约！粉丝嗨翻：我的青春还在继续

韩流乐队FTISLAND与老东家FNC娱乐再签合约，确定携手迈向下一个阶段！消息一出让粉丝又惊又喜，直呼：「果然是FNC的开国功臣，感情真的不一样！」

FNC娱乐29日宣布与旗下元老级乐队FTISLAND完成续约。 公司感性表示，FTISLAND不仅是FNC「创始艺人」，更是推动乐队韩流的重要功臣，双方凭藉长期积累的深厚信任，决定再次同行。 尤其2026年正值FNC成立20周年，能与一路见证公司成长的FTISLAND继续合作，别具意义。

FTISLAND於2007年出道，凭《爱情病》、《直到你回来》、《爱情之后》、《PRAY》、《Wind》、《爱爱爱》等多首热门歌曲，成功将乐队音乐推向大众。 他们不仅红遍韩国，更早期就进军日本主流市场，一发片就冲上Oricon榜冠军，并透过海外巡演扩展舞台，稳坐K-POP代表乐队地位。



去年他们更启动音乐企划「FTestination」，透过多首数位单曲展现多元音乐色彩，证明自己仍是「现在进行式」的乐队，持续挑战与成长。 除了团体活动，成员们也在戏剧、音乐剧、综艺等领域活跃，个人与团体发展并行，展现全方位实力。FNC也强调，将为FTISLAND组成专属团队，以更系统、紧密的方式支援他们未来的所有活动。 FTISLAND则开心回应：「彼此一直是可靠的力量，也累积了深厚信任，正因为懂得珍惜对方，未来能继续一起走下去，真的很开心。」



消息曝光后，网友纷纷留言：「从出道支持到现在，真的是青春啊」、「在李洪基带领下，团队感情真的好」、「FNC对老团还是有情有义的」、「期待更多新歌和演唱会！」看来这次续约，不只稳住军心，也让乐迷对FTISLAND的下一步更充满期待啦！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻