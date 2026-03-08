演艺圈3大「话痨」合体！金南佶、朱智勋、尹敬浩登《藉口GO》连珠炮开聊，让「大神」刘在锡笑到流泪 XD

演艺圈知名的「话痨」代表演员金南佶、朱智勋、尹敬浩日前一起录制《藉口GO》，消息一公开也让许多人相当期待！

7日公开的预告中，主持人刘在锡表示：「终於迎来第100集特辑，我们特地请来演艺圈有名的『重度话痨』人物，这集感觉会超过100分钟。」

影片中，金南佶谦虚地说：「其实在智勋面前，我都不太敢说话。」尹敬浩则回应：「我觉得智勋话好像没有那么多。」朱智勋也点头认同。不过金南佶立刻吐槽：「他话真的很多，你在说什么啊？」而朱智勋则笑回：「我只是没有像哥一样，一直打断别人说话而已。」一句直球吐槽让气氛瞬间热络。金南佶接著为自己辩解：「我其实倾听型的类型。」但尹敬浩马上吐槽：「说什么不像话的东西。」朱智勋也补一句：「你这样说听了很闷。」三人你来我往的互动再次逗乐众人。



金南佶还分享自己粉丝见面会常常一开就是4～5小时的趣事。他笑说：「有粉丝的妈妈甚至会问『你今天会放我女儿放回家吧？』，还因此传出粉丝被我『绑架』的说法。」朱智勋也补充：「粉丝去上厕所他也会确认。」金南佶则笑著解释：「我是怕他们错过我讲的内容。」



当刘在锡问朱智勋「你喜欢什么？」时，朱智勋还没开口，尹敬浩就先抢答「不是喜欢中餐吗？」金南佶也跟著调侃「你换口味了吗？」朱智勋无奈回应：「我嘴巴还没张开口。当刘在锡再问「那你讨厌什么？」时，朱智勋回答：「把很短的一句话讲得很长、一直重复的人。」尹敬浩听到后立刻心虚地笑出来，甚至想要解释，但朱智勋直接说：「你就二选一吧，不要两个都占。」让现场再次笑翻。



三人默契十足的互动与连珠炮般的聊天节奏，甚至让刘在锡笑到流下眼泪！看到预告网友也纷纷表示：「100分钟内能结束吗」、「刘在锡流泪是传奇」、「是不是少了一个0」、「能不能马上公开」、「第一次看到刘大神哭的样子」、「耳朵已经开始出血了」……可见大家对这集特辑的期待值超高。大家14日一定要记得收看《藉口GO》100集特辑哦！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻