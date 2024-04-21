盘点韩剧中的四大财阀女继承人：从金智媛、金裕贞到孙艺真、林秀香等各个都是女强人！

说到韩剧中「财阀集团的女继承人」在事业上最有竞争力的角色，你会先想到谁呢？

对於事业心强的女生角色，特别是顶著财阀集团女继承人的光环，角色必须兼具「霸气」与「能力」，气场也要绝对够强！下面要说的这几位，是在韩剧中给大家留下深刻的印象「人生角色」。不晓得是否和你心中的名单吻合呢？

＊《泪之女王》洪海仁（金智媛 饰）

Queens百货社长，也是Queens集团的财阀第三代，人称百货女王，近期最红的就是她了～。





＊《与恶魔有约》都到曦（金裕贞 饰）

未来餐饮的公司代表，未来集团会长收养的财阀继承人，绰号「都疯曦」，还和恶魔签订契约并假结婚的狠人。





＊《爱的迫降》尹世理（孙艺真 饰）

品牌「Seri's Choice」的公司代表理事，百货、化妆品、家具、体育用品...等横跨多领域，皇后集团会长的私生女。





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＊《优雅的家》毛硕熙（林秀香 饰）

一开始是MC集团毛哲熙会长的女儿，才能出众且财力雄厚，但后来发现父亲其实是同父异母的哥哥，自己的亲生父亲是老会长！家庭关系十分复杂，相当狗血，有兴趣可以看看。XD（唯一没有著重事业，但办事能力确实很强的角色）





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