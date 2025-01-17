不用飞韩国也能体验韩国音乐剧！「小迷糊」李奎炯变身北韩军官上演《爱的迫降》电影版！男二韩胜允帅气酷似池昌旭〜 《星星闪耀的夜晚》描写韩国演艺圈黑暗面？秒联想胜利&《PRODUCE》安俊英PD（EP.5-6）

玄彬与孙艺真合作的定情电视剧作品《爱的迫降》相信韩剧迷都非常熟悉，韩国也推出了《爱的迫降》音乐剧的版本，在韩公演时更是场场爆满，现在终於不用飞韩国也可以看得到了！《爱的迫降：旗舰版》将於1月25日起农历春节期间限定公演！豪华精装套票也将於1月17日中午12点在威秀影城超限量开抢！

韩国电视剧中有许多知名演员都是由音乐剧或话剧出身，包含曹承佑、田美都、周元、李奎炯等，而由他们演出的音乐剧在韩国也是一票难求。本次《爱的迫降：旗舰版》上映的就是由「小迷糊」李奎炯演出的版本，李奎炯唱功了得，之前也曾来到台中演出「光的来信」，在电视剧中《机智牢房生活》《秘密森林》以及《Voice 4》等的表现更是令人印象深刻，本次台湾观众们终於也有机会看到他演出的《爱的迫降：旗舰版》大萤幕版本！



《爱的迫降：旗舰版》音乐剧电影把电视剧的剧情浓缩至2.5小时，中间还贴心留有中场休息时间，大家看起来就像电视剧中名场面的串联，以及大家熟悉的名台词，也保留了搞笑的笑点，把舞台分成两三个部分，同步演绎出不同场景，舞台与布景的置换相当流畅，让观众们观赏时很容易投入剧情之中。



电影版剧情中除了角色心境以多首优美的歌曲来演出，片中更演唱了两首《爱的迫降》电视剧的OST歌曲10cm「偶然般的命运」与Davichi「晚霞」，再度唤醒大家的感动记忆。李奎炯与女主角金励鸳都是非常有经验的音乐剧演员，重现电视剧中的经典画面也有著不同的魅力。



值得一提的是男二与女二也相当登对，演出男二具承俊的演员韩胜允，帅气外型更是酷似池昌旭，原来他曾是LUNAFLY乐团中的主唱、鼓手、吉他手、忙内，也为许多电视剧《警察学院》《社内相亲》等演唱OST，在本片中也展现唱功。饰演徐丹的宋主喜也是出身女团Hello Venus且是队长兼主唱，在团体解散后转战音乐剧相关演出，尤其在《爱的迫降》的演出更令观众们惊艳。



1月25日的「抢先迫降场」北、中、南仅各一场，片商祭出豪华精装套票回馈粉丝，看电影还有台湾独家48页全彩精美限量中文场刊、典藏票卡、韩国人气香氛品牌COCODOR香氛蜡烛及奇幻光彩扩香瓶，总价值近2000元大礼包一次拥有，其中香氛蜡烛呼应男女主角利正赫、尹世理的定情信物，让人一闻瞬间恋爱，豪华精装套票将於1月17日中午12点在威秀影城超限量开抢！



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