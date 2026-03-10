张根硕有望以疗愈剧《侠饭》回归！睽违 3 年挑战「黑道主厨」展现反转魅力

「亚洲王子」张根硕 传出将带著新作正式回归！其所属经纪公司 VAST娱乐证实，张根硕目前正积极讨论接演电视剧《侠饭》（暂定名）男主角，这也是他睽违约 3 年再次回归小萤幕，消息一出随即引发广大戏迷的期待。

韩版《侠饭》来袭！黑道大哥与大学生的热腾腾疗愈食光

据悉，张根硕收到的提议是饰演剧中男主角「马韩相」。 该剧讲述拥有精湛厨艺的黑道大哥马韩相，在救下陷入危机的大学生后，潜伏躲藏在对方的住处，两人透过热腾腾的饭菜作为媒介，在日常点滴中互相治愈并为彼此应援。



本作改编自日本知名作家福泽彻三的同名小说，该原作在当地不仅拥有高人气，也曾被翻拍成日剧。 由於张根硕平时就常在节目或社群中展现出水准级的厨艺，这份「本色出演」的契合度也成为大众关注的焦点。



名导李民佑掌镜，张根硕转会后首部力作

本剧将由曾执导《花样男子》、《神的测验4》、《陌生人》等剧的 李民佑 导演执导。 李导过去以细腻刻画人物关系的风格广受好评，此次与张根硕的合作火花令人期待。

值得一提的是，《侠饭》是张根硕为了专注於演技活动、转投新东家 VAST 娱乐后所选择的首部作品。 若确定出演，这将是他继 2023 年影集《诱饵》后，睽违 3 年推出的回归之作，对演员与粉丝来说都意义非凡。

童星出身的张根硕过去曾凭藉《原来是美男》、《爱情雨》、《大扑》等热门剧集风靡全亚洲。 此次挑战性格粗骇却内心温暖的「黑道主厨」一角，预计将展现更为深厚的演技层次。 据悉，《侠饭》预计於 2026 年上半年正式开机。



