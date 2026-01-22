太爱讲话怎么办！金南佶在开了5小时粉丝见面会后直接开通平台聊天室，许愿以后直接办全天粉丝活动！

演员金南佶是大家公认的爱聊天，也非常重视与粉丝们的互动，曾经在粉丝见面会上一聊就是5个小时，甚至来台时还曾许愿，希望可以办一个全日的粉丝活动。而最近金南佶进驻了粉丝沟通平台「fromm」，更忍不住在帐号正式开通前就提前跟粉丝们互动。

在平台「fromm」的规定上，正式开通前是没有办法像粉丝们传递讯息文字的，但是金南佶却迫不及待与大家沟通，他还学会了利用「动态讯息」功能写下「有没有喝过杜松子酒的人？颗颗颗」这段文字，立即吸引了许多粉丝们的注意。金南佶立刻在开通的当日上午11点30分传出了第一则讯息，到了下午5点他更传出「大家好～过得好吗？颗」「今天真的好冷喔」「嘿嘿嘿，我今天好好地结束了拍摄，现在正要去杀青派对的路上～」向粉丝们传达近况。



接著金南佶还对於最近韩国很流行的甜点「杜拜巧克力饼干」留下了感想、他说：「我们工作人员们做给我吃过」「不觉得有什么特别耶？颗颗，大家都一直嚷嚷著杜拜巧克力，杜拜巧克力的，工作人员亲自做给我吃的，非常有诚意而且味道也很棒。」与粉丝们分享。金南佶下一部电影作品是《梦游桃源图》，他更在此传达了自己在拍摄现场的心情，并且表示拍摄的过程感到很幸福。



金南佶也不忘用照片记录自己的近况，在搭乘车辆移动的过程中，还拍摄自拍照与粉丝们分享，对於粉丝们的回覆她也非常积极的回应，在开通帐号的第一天就展现了他话超多的本色。因为金南佶与演员朱智勋、还有尹敬浩三人是大家公认的爱讲话演员TOP 3，特别是金南佶还曾经举办总时长长达5小时的粉丝见面会，不过金南佶却是因为很重视这个一年一次与粉丝们见面的机会，他常收到来自粉丝们的信件，诉说自己的故事，於是他也为这样的场合准备了自己的心得分享，不知不觉就聊了五个小时。



他也提出了想要安排全日活动的想法，在活动前就直接公告是「一整天」的时间，还举例就像PSY开通宵的演唱会一样，然后金南佶也想要邀请跟他一样爱讲话的粉丝一起来参加，他表达相当期待。

