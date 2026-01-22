太愛講話怎麼辦！金南佶在開了5小時粉絲見面會後直接開通平台聊天室，許願以後直接辦全天粉絲活動！

演員金南佶是大家公認的愛聊天，也非常重視與粉絲們的互動，曾經在粉絲見面會上一聊就是5個小時，甚至來台時還曾許願，希望可以辦一個全日的粉絲活動。而最近金南佶進駐了粉絲溝通平台「fromm」，更忍不住在帳號正式開通前就提前跟粉絲們互動。

在平台「fromm」的規定上，正式開通前是沒有辦法像粉絲們傳遞訊息文字的，但是金南佶卻迫不及待與大家溝通，他還學會了利用「動態訊息」功能寫下「有沒有喝過杜松子酒的人？顆顆顆」這段文字，立即吸引了許多粉絲們的注意。金南佶立刻在開通的當日上午11點30分傳出了第一則訊息，到了下午5點他更傳出「大家好～過得好嗎？顆」「今天真的好冷喔」「嘿嘿嘿，我今天好好地結束了拍攝，現在正要去殺青派對的路上～」向粉絲們傳達近況。



接著金南佶還對於最近韓國很流行的甜點「杜拜巧克力餅乾」留下了感想、他說：「我們工作人員們做給我吃過」「不覺得有什麼特別耶？顆顆，大家都一直嚷嚷著杜拜巧克力，杜拜巧克力的，工作人員親自做給我吃的，非常有誠意而且味道也很棒。」與粉絲們分享。金南佶下一部電影作品是《夢遊桃源圖》，他更在此傳達了自己在拍攝現場的心情，並且表示拍攝的過程感到很幸福。



金南佶也不忘用照片記錄自己的近況，在搭乘車輛移動的過程中，還拍攝自拍照與粉絲們分享，對於粉絲們的回覆她也非常積極的回應，在開通帳號的第一天就展現了他話超多的本色。因為金南佶與演員朱智勛、還有尹敬浩三人是大家公認的愛講話演員TOP 3，特別是金南佶還曾經舉辦總時長長達5小時的粉絲見面會，不過金南佶卻是因為很重視這個一年一次與粉絲們見面的機會，他常收到來自粉絲們的信件，訴說自己的故事，於是他也為這樣的場合準備了自己的心得分享，不知不覺就聊了五個小時。



他也提出了想要安排全日活動的想法，在活動前就直接公告是「一整天」的時間，還舉例就像PSY開通宵的演唱會一樣，然後金南佶也想要邀請跟他一樣愛講話的粉絲一起來參加，他表達相當期待。

