K-POP打歌节目《M Countdown》直播突发意外！舞台地板崩塌，惊险画面流出【影片】

热门的打歌节目《M Countdown》在昨天出现直播事故，当新人男团 idntt 表演舞台时，地板塌陷时成员们仍持续表演，惊险画面让粉丝看了瞬间捏把冷汗。

22日晚间播出的 Mnet 音乐节目《M Countdown》中，男团 idntt 在直播舞台上表演新歌〈Pretty Boy Swag〉时，舞台上的 LED 地板部分出现下陷状况，成员们依旧敬业的持续表演。





▼舞台事故过程：



During #idntt’s performance of “Pretty Boy Swag” on M Countdown, the stage collapsed live, necessitating a temporary pause in the broadcast. pic.twitter.com/gsrIw6NXoS — Boygroups Media (@kbgmedia) January 22, 2026

对此，节目组在 idntt 表演途中紧急中断歌曲，待地板完成修复后，节目才恢复播出。



官方对此事件表示：「在《M Countdown》直播过程中，确认舞台 LED 地板出现错位情况，基於将艺人安全列为最优先考量，立即中断舞台并进行紧急检查。」

接著补充说明：「之后迅速完成舞台修复作业，并在与艺人协商、确认安全无虞的情况下，包含重新表演在内，节目已正常播出。对於此次事件让艺人、到场的粉丝，以及观众朋友们感到担忧，我们深表歉意。」

所幸 idntt 成员们并未受伤，在舞台修复后顺利完成了节目录制。idntt 是於去年 8 月出道的新人男子团体，在1月5日推出新歌〈Pretty Boy Swag〉。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻