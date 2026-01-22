Super Junior《Super Show 10》安可场确定！「将在首尔华丽结束20周年巡演」

韩流天团Super Junior去年迎来出道20周年，巡回演唱会《Super Show 10》从8月一路要举行至今年3月，照惯例会加码举行的「安可场」，昨（21）日正式宣布。

Super Junior《Super Show 10》安可场将紧接著《Super Show 10》，於4月3日到5日连续三天在KSPO DOME（首尔奥林匹克体操竞技场）举行，演唱会命名「〈Super Show 10〉SJ-CORE in SEOUL」。安可场将以「SJ-CORE」为主题，预告出道20周年的Super Junior仍继续以团队合作为基础，持续以保有珍贵纪录的「传奇演出王」，带来特别的演出，场地会是360度舞台演出，能与更多粉丝见面。



此次售票平台为Melon Ticket，Super Junior官方粉丝俱乐部E.L.F.会员可率先於本月28日韩国时间晚间8点购票，30日起开放普通会员购票。



SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> SJ-CORE in SEOUL



2026. 04. 03 (FRI) 8PM

2026. 04. 04 (SAT) 6PM

2026. 04. 05 (SUN) 5PM

KSPO DOME



Melon Ticket

KR: https://t.co/MXWnfAH6r7

GL: https://t.co/mWUXHMnA1O



E.L.F. Fanclub Presale ➫ 2026.01.28… pic.twitter.com/Gj1gDzVoTL — SUPER JUNIOR (@SJofficial) January 21, 2026

顺带一提，《Super Show 10》本周已来到台湾高雄场，Super Junior部分成员稍早已从小港机场入境，23到25连三日将在高雄巨蛋演出。今日午时，20周年特展台湾场「'SUPER RECORDS' IN TAIWAN」门票开卖，大批E.L.F.涌入抢票。

