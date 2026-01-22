Super Junior《Super Show 10》安可場確定！「將在首爾華麗結束20週年巡演」

韓流天團Super Junior去年迎來出道20週年，巡迴演唱會《Super Show 10》從8月一路要舉行至今年3月，照慣例會加碼舉行的「安可場」，昨（21）日正式宣布。

Super Junior《Super Show 10》安可場將緊接著《Super Show 10》，於4月3日到5日連續三天在KSPO DOME（首爾奧林匹克體操競技場）舉行，演唱會命名「〈Super Show 10〉SJ-CORE in SEOUL」。安可場將以「SJ-CORE」為主題，預告出道20週年的Super Junior仍繼續以團隊合作為基礎，持續以保有珍貴紀錄的「傳奇演出王」，帶來特別的演出，場地會是360度舞台演出，能與更多粉絲見面。



此次售票平台為Melon Ticket，Super Junior官方粉絲俱樂部E.L.F.會員可率先於本月28日韓國時間晚間8點購票，30日起開放普通會員購票。



SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> SJ-CORE in SEOUL



2026. 04. 03 (FRI) 8PM

2026. 04. 04 (SAT) 6PM

2026. 04. 05 (SUN) 5PM

KSPO DOME



Melon Ticket

KR: https://t.co/MXWnfAH6r7

GL: https://t.co/mWUXHMnA1O



E.L.F. Fanclub Presale ➫ 2026.01.28… pic.twitter.com/Gj1gDzVoTL — SUPER JUNIOR (@SJofficial) January 21, 2026

順帶一提，《Super Show 10》本週已來到台灣高雄場，Super Junior部分成員稍早已從小港機場入境，23到25連三日將在高雄巨蛋演出。今日午時，20週年特展台灣場「'SUPER RECORDS' IN TAIWAN」門票開賣，大批E.L.F.湧入搶票。

