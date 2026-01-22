Lucas黄旭熙久违与NCT 威神V前队友同框，演出台剧《时候 A Time》「小言承旭」待播

NCT暨威神V（WayV）港籍前成员Lucas（黄旭熙），2023年因「把粉丝当后宫予取予求」的私生活争议，退出NCT与威神V，时隔3年罕见再与前队友同框。

社群媒体流出照片，Lucas出席了NCT前经纪人的婚礼，更无所避讳地和前成员们一同与新人合照。据一名巴西粉丝所言，Lucas是特地回韩国参加婚礼，该经纪人从练习生时期就陪伴、支持著他，还曾出现在Lucas相关纪录片中。







Lucas 2023年虽退出NCT与威神V，却没有退出经纪公司SM娱乐，SM娱乐持续助力其个人发展，再次引发争议。去年开始有消息Lucas受邀演出台湾知名导演曹瑞原新作《时候 A Time》，大批台湾民众反弹「台湾是什么回收地吗？」，不过剧组仍独排众议让Lucas演出言承旭的少年时代。该剧还有因进军中国挨批的吴慷仁演出，尚未开播便屡屡引起波澜。



据去年底台北市电影委员会最新消息，《时候 A Time》除了Lucas、言承旭、吴慷仁演出外，卡司还有陈意涵、张钧宁、梁正群、林廷忆、卢以恩、范少勋及黄圣球，该据讲述五个朋友的人生旅程，Lucas与言承旭共同演出「四毛」，和范少勋会有兄弟情展现。



