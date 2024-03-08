NCT前成員Lucas四月SOLO出道！曾因「私生活爭議」退團，網詫異：「憑什麼給他機會？」

今日有報導稱Lucas（黃旭熙）將於4月作為SOLO歌手出道，所屬社SM娛樂公司隨即做出肯定回復：Lucas正在為4月的SOLO活動進行準備，具體日程稍後公佈。

Lucas原本演藝活動十分活躍，先是2018年作為NCT成員出道，2019年1月加入NCT中國小分隊WayV（威神V），同年10月又成為Super M一員。



2021年被女粉絲爆料私生活而暫停活動，過了兩年才在去年5月正式宣佈退出NCT和WayV。 當時SM亦沒有表達放棄，而是說「Lucas會以個人身份展開多樣活動」。



Lucas合約仍留在SM娛樂，最近SM公開了為他拍攝的個人紀錄片，並開通多個SNS平台的官方賬號，讓不少人猜測是準備復出。 Lucas在紀錄片裡回憶稱事發後有足足半年沒出門，對粉絲和成員們都非常抱歉，也很想念從前和成員們一起的時光。



很多網友對Lucas的復出消息感到不解：「敬業努力的偶像那麼多，憑什麼是他擁有4次出道機會？」「錯失泰民卻力推Lucas，愚蠢」「還有人要追他嗎？」「不愧是福利最強公司SM，惹禍也給SOLO」「有資源推他不如對NCT其他人用心一些」「猜是要去國外活動，韓國沒市場了」。

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