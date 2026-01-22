《爱情怎么翻译？ 》剧情照进现实！高胤祯 IG 冲破千万粉丝，金宣虎亲昵留言：祝贺你，车茂熙小姐！

由金宣虎与高胤祯（高允贞）领衔主演的 Netflix 疗愈系新作《爱情怎么翻译？ 》，自上线后人气势如破竹！不仅口碑横扫各国排行榜，两位主角的社群魅力更是疯狂喷发。 随著剧情推进，高胤祯竟如同剧中角色「车茂熙」一样，在现实中正式跻身「千万粉丝俱乐部」，而金宣虎的破次元祝贺更是甜到让全网融化！

《爱情怎么翻译？ 》讲述一跃成为国际巨星的女演员「车茂熙」，与曾有一面之缘的口译员的「周浩镇」在工作契机下重逢，展开一场探讨爱情本质的跨国罗曼史。



剧集上线短短6天，两位主演的 IG 追踪数迎来核弹级增长：金宣虎帐号暴涨 67 万粉，总粉丝数来到 1130 万; 高胤祯追踪数狂飙 64 万，正式突破 1000 万大关！



最令粉丝惊喜的是，剧中「车茂熙」曾梦想成为 IG 千万大明星，现实里金宣虎第一时间现身评论区，引用角色名送上祝福：「祝贺你，车茂熙小姐！」而高胤祯也立刻「车茂熙上身」，俏皮回覆：「周浩镇先生... 这是梦吗？」这段戏外互动放闪让 CP 党激动不已~



《爱情怎么翻译？ 》之所以能在短时间内圈粉无数，除了主演的化学反应，剧中横跨四国拍摄的辽阔外景与电影级运镜，让观众在看剧时犹如一场环球旅行。 故事中后半段关於「爱情」这一复杂语言的深入探讨，以及角色心理和人格的细腻刻画，更是将纯爱剧升华到了新高度。



《爱情怎么翻译？ 》总共12集，已通过Netflix一次上线！



