金宇彬患癌他陪伴健身，婚礼却没受邀？ 教练曝背后考量：他知我困难！网友反应两极

健身教练梁致胜近日在节目中谈及与演员金宇彬的交情，意外提到自己并未受邀出席金宇彬与申敏儿的婚礼，引发关注。

日前播出的KBS 2TV《末子show》节目中，梁致胜透露自己并未获邀出席金宇彬与申敏儿的婚礼，背后原因令人感慨。 主持人先介绍梁致胜曾在金宇彬确诊癌症时第一时间前往探望，后又聊到上个月金宇彬和申敏儿的婚礼并未邀请他，梁致胜坦言，金宇彬在得知他因健身房倒闭而陷入困境后，为了不给他造成负担，特意未发送婚礼邀请。 他回忆起十年前金宇彬确诊癌症时，自己曾在其家中设立临时健身房，陪伴他透过运动逐渐恢复健康。 梁致胜温暖说道：「总之，宇彬啊，恭喜你结婚了。」



话锋一转，梁致胜又吐露了自己近年遭遇的低潮。 曾有一位「知名歌手」朋友加入其健身房事业，双方一度紧密合作，开设多家分店。 然而，他后来发现这位朋友背地里做了许多不堪之事，例如假借梁致胜生日之名，向其他教练收取高额「礼金」据为己有，让梁致胜遭受巨大背叛与经济损失。

经历健身房倒闭与信任崩塌后，梁致胜并未一直消沉。 他透露自己已转换跑道，即将入职一家物业管理公司，负责大型建筑与社区中心的管理工作，迎来了全新的开始，此决定也获得现场嘉宾的掌声鼓励。



对於梁致胜并未邀请参加金宇彬婚礼一事，韩国网友议论纷纷，看法不一：「唉，钱就算了，但邀请至少该发一下吧...」、「宇彬啊，这样有点让人心寒呢」、「你能正向思考是好事」、「看来不是婉拒礼金的婚礼吧？」、「可能是怕邀请了，对方会因为这份人情被绑住十年才没请，没想到反而因此被拿出来说」、「要是真那么亲近，怎么会不邀请？」、「如果是重要的人怎么会不请」、「怎么看... 都不像是该去的情况」、「让生计困难的人参加喜宴，本身也有点那个吧」、「他现在都不是教练了，为何要邀请？ 金宇彬生病都是十年前的事了...」等。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻