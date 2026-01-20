「初代韩剧男神」柳时元首次公开比自己小19岁的妻子！再婚绝美数学讲师登场掀热议

主演过热门韩剧《纸鹤》《美丽的日子》《Style》的演员柳时元，公开了比自己小 19 岁的妻子，吸引了众人的目光。

19 日晚间播出的TV朝鲜《朝鲜的爱情高手》中，公开了结婚 6 年来首次在节目中亮相的美貌数学讲师妻子，以及被称为「NEW 爱情高手」的柳时元在恋爱时期的相关故事。



⏹︎ 夫妻档出席友人婚礼身影曝光后，创下超高点阅率

先前在搞笑艺人尹正秀的婚礼上，柳时元夫妇以夫妻档宾客的身分被镜头捕捉，影片创下高达「283 万次观看」，这对夫妻也首度正式出演节目。柳时元为了女儿的周岁宴，拜托认识 32 年的挚友尹正秀担任主持人，并表示：「为了周岁宴，连蜜月旅行都延后，真的非常感谢他。」



当天也公开了与尹正秀夫妇一同用餐的画面。当「19 岁年下」的美貌数学讲师妻子登场时，在旁观看的郑伊朗惊呼：「长得这么漂亮，书又念得好？什么都有了吧！」赞叹不已。柳时元夫妇也准备了惊喜花篮作为礼物送给尹正秀夫妇。柳时元亲自替妻子系上围裙，还担心她会被园艺剪刀割伤而坐立难安，展现了「体贴丈夫的教科书级示范」。



⏹︎ 对婚姻感到害怕的柳时元，还以为不会再结婚了

柳时元回忆与妻子的初次相遇时表示：「是在朋友聚会上认识的。我其实不太会主动要联络方式，表面上是哥哥、妹妹的关系，但心里已经有好感了。」他也坦言：「因为曾经失败过一次，所以对婚姻感到害怕，甚至觉得这辈子不会再结婚了。」



当柳时元吐露对婚姻的恐惧时，妻子则表示：「他每次见面都说那样的话，我就想，与其感情变深，不如早点结束。」说明了两人曾一度分手的原因。观看 VCR 的黄宝罗也表示认同：「年纪又小，可能会觉得是在浪费时间。」不过，柳时元夫妇在分开后仍彼此关心，三年后重新联络并复合，最终步入婚姻。



柳时元的妻子也分享了恋爱时期的故事，包括丈夫亲手准备的三明治便当，以及充满爱意的手写信。她也透露，即使结婚已 6 年，两人至今仍会紧紧牵著手、自然表达感情。柳时元称赞道：「妻子和我不同，很会表达情感，这一点和我非常合得来。」黄宝罗则笑说：「我也得对老公好一点，不能再说『你是不是人啊』这种话了……今天开始要反省。」一番真诚又直白的发言引发现场大笑。

⏹︎ 柳时元称赞年下妻子「形象干净清纯」

柳时元与妻子一同现身节目，并展现他平时经常送花与写信给妻子的浪漫一面。他回忆道：「交往第 100 天时，我送了 100 朵白玫瑰。因为老婆给人的形象干净又清纯，比起红玫瑰，白玫瑰更适合她。」



接著他分享了一段惊险插曲：「那时岳母还不知道我们在交往，结果她来女儿家时看到了玫瑰花。」他说：「怎么看都是男人送的玫瑰吧？」差点就被发现恋情。对此，柳时元的妻子表示：「我好像有跟妈妈说我有男朋友。」但当时并未透露对方就是「艺人柳时元」，说明了当时的情况。



妻子也回忆秘密交往时期的青涩往事，表示：「我跟妈妈说我没有和男友的合照。她还反问『这说得通吗？』，但最后还是顺利蒙混过关了。」



