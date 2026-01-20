金俊秀昔住「寄生虫」等级半地下房：没厕所「尿水槽」惹心疼！ 如今砸89亿买豪宅

男团JYJ成员金俊秀日前在SBS综艺《我家的熊孩子》担任特别MC，公开目前居住的豪宅，更首度揭露童年艰辛的居住环境。

金俊秀在节目中被主持人申东烨问到「听说你特别重视住房，是因为小时候居住环境不好？」，他坦承回忆起过去经济困顿的时期，感叹：「现在回想起来，真的活得很辛苦。 就像电影《寄生上流》里那样，我们家也住过半地下室。 但电影里的房子还有客厅、房间、厕所，我们家什么都没有，就是单间房，连厕所都没有。」

金俊秀更透露当时生活的不便：「因为没厕所，只能在水槽小便或铺报纸解决。 厨房也不在房间里，是要走出去的那种。 现在想想，与其说是家，更像是把仓库当成家。」也正是从那时起，他立志「以后一定要住进好房子」。



历经辛苦终於成为顶级偶像的金俊秀，成功后第一个想到的就是家人。 他表示：「出道后也住了很久宿舍，所以最先想送给父母的礼物就是房子。」孝顺举动让现场妈妈团宾客感动大赞：「真是孝子！」金俊秀近期以高达89亿韩元（约1.9亿新台币）购入韩国最顶级的L Tower Residence豪宅，话题不断。

节目中金俊秀也聊到的事业近况，主持人徐章勋提到他正在挑战音乐剧《阴间大法师（Beetlejuice）》，不仅行程已排到后年，收入更传出大幅成长。 对此，金俊秀则腼腆笑著带过，并未正面回应细节。



从宛如仓库的单间房，到如今站上顶级舞台、入住高级住宅，金俊秀用自身经历证明，对「家」的执著，不只是物质追求，而是一段被贫困磨出来的人生目标，也让不少观众听了相当鼻酸。

