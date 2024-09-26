朴叙俊：《梨泰院Class》拍摄时经历事业倦怠期，曾考虑过退出演艺圈

朴叙俊坦露出道多年曾经历过严重的事业倦怠期，甚至一度考虑隐退。

日前，朴叙俊做客了Netflix Korea的综艺节目《不是来宣传的》，节目中他坦言曾经考虑过要放弃演员这条路：「可能是因为当时迟迟未能出道的缘故，即使在出道后，也有过类似的想法。 在拍摄《梨泰院Class》的时候，与其说是想放弃演员，倒不如说是遇到了严重的倦怠感。 虽然一到现场就没事，但只要回到家里，内心的空虚感会越来越强烈。 日积月累之后，开始影响身体状况，甚至连精神状态也受到了冲击。 虽然告诉自己『即使这样也得坚持下去』，但是感觉就像是绑著沙袋一样，越来越沉重。」



朴叙俊继续说道：「我发现自己无法克服这种感觉，之所以能坚持下来可能是因为责任感。 我必须为自己负责，虽然内心很挣扎，但最终还是选择了接受这一切。 我告诉自己，这种情况是有可能发生的，总有一天会好起来的。」 他还透露：「《京城生物》於去年9月完成拍摄，到现在我已经休息了一年时间。 现在我又开始想要演戏了。」 回忆起那段时光朴叙俊表示：「当时还有一件事让我感到无力，那就是COVID-19持续了太久。 我拍了大约4部作品，却一直无法上映。 虽然一直在拍戏，但因为没有作品上映，没能获得观众的反馈。 如果反应不好，我还能调整，如果反应好，我会感激并汲取正能量，可是因为长时间封闭在偏远的片场，我感到与外界有些脱节。」



当提及曾在作品中饰演过足球选手，主持人李昌浩问道：「你（朴叙俊）跟『小儿子』（孙兴慜）不是关系很好吗？ 他有没有给你一些建议之类的？」 对此朴叙俊回应：「面对像孙兴慜这样站在世界巅峰的人，我问什么也无法理解，我的任务就是在作品中尽力演好自己的角色。 以前和孙兴慜一起踢过早场足球，每当赛季结束，他都会回来训练。 我们一起踢球时，我能感受到他的速度和实力。 我明明刚才还在他身边，转眼他已经跑到前面去了。 而且每次踢早场足球时，孙兴慜从来不射门，他好像只是为了保持体能。」



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