世界弹回来了！BTS 拟於「首尔心脏」光化门广场举办免费回归秀，正规五辑《阿里郎》首度合体、2万名幸运儿可入场！

全球天团 BTS防弹少年团 睽违已久的全体回归即将写下历史！据悉，BTS 已选定首尔地标「光化门广场」作为首场回归公演的地点，目前正积极展开筹备工作。

BTS 将於 3 月 20 日发行正规五辑《阿里郎》，以七人完全体回归。 此次光化门公演若顺利成行，将成为他们在 4 月开启大规模世界巡回演唱会前，於韩国国内首度呈现的完全体舞台。 所属经纪公司 HYBE 认为，光化门广场不仅是首尔的门面，也是最能赋予 BTS 回归深远意义的空间，因此将其列为首选地点。



■ 融合传统与潮流：两万粉免费进场

HYBE 将公演命名为 「K-遗产 与 K-POP 融合公演」，提交的使用区域广及景福宫、崇礼门、光化门广场及月台一带。 相关申请案将於明（20日）日下午由文化遗产委员会进行审议。

根据目前规划，这场公演将采「免费入场」形式，计划透过事前申请方式，选出 1 万 5 千名至 2 万名 入场观众。 公演日期则有三个备选方案：回归当天 3 月 20 日，以及随后的周末 3 月 21 日与 22 日。



■ 回归初心：正规五辑《阿里郎》找寻韩国之根

光化门广场不仅是市民聚集的中心，更是韩国举办世足赛等重大应援活动、展现民族认同的关键空间，这与 BTS 即将发行的第五张正规专辑 《阿里郎》 的核心理念不谋而合。

新专辑共收录14首歌曲，展现了成员们身为韩国偶像的身份认同与文化根源，也纪录了深藏於心中的思念与挚爱。 标题「阿里郎」不仅是韩国最具代表性的民谣，更象徵著成员们想透过这张新作表达的情感与情愫。



因此，光化门广场被视为最能诠释这层意义的地点。 若场地最终定案，光化门广场与景福宫等韩国代表性地标，势必将再次成为全球粉丝瞩目的「K-POP 圣地」。



■ 安全维护成重中之重：HYBE 承诺文化遗产零损伤

鉴於当天预计将涌入数万名人潮，HYBE 承诺将安全管理列为核心任务。 虽然会限制入场人数，但考虑到广场属於开放空间，预期将被各国粉丝挤得水泄不通。 HYBE 目前正与首尔市府及警方研拟安全管理措施。

过去光化门广场在 2018 年与 2022 年世足赛期间，曾有超过 2 万名市民集结。 HYBE 表示会将「古迹原貌保」与「市民安全」视为最优先价值，将建立专业的现场管理体系。



■ 官方声明：细节最终敲定后将正式公告

针对 BTS 将於光化门广场举行免费回归公演的消息，HYBE 旗下的 BIGHIT MUSIC 於 19 日回应媒体表示：「目前正在讨论中，地点与日程等细节一旦确定，将会发布官方公告。」

《阿里郎》是BTS结束「军白期」后的首张完全体专辑，也是继 2022 年发行精选专辑《Proof》以来，睽违 3 年 9 个月的全新作品。BTS 将於 4 月 9 日从高阳综合运动场启程，展开全新的世界巡回演唱会。 本次巡演将横跨 34 个城市、共计进行 79 场演出，创下 K-POP 史上最高纪录，并计划采用 360 度环形舞台，以提升观众的观演沉浸感。

