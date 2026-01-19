SEVENTEEN 小分队 DK×胜寛冬日新歌〈Blue〉音源夺冠！用正统抒情曲写下亮眼成绩

人气男团 SEVENTEEN「主唱组」小分队 DK×胜寛 (DxS) 的新歌〈Blue〉登上音源排行榜冠军。在以强烈表演为主流的 K-POP 圈中，以正统抒情曲取得了这样成绩更显意义非凡。

根据 PLEDIS 娱乐於 19 日表示，DK×胜寛迷你一辑主打歌〈Blue〉於前一日（18 日）晚间 9 点，登上韩国 YouTube「热门急上升音乐」排行榜第 1 名。该曲自 13 日以第 27 名进榜后，排名持续攀升，15 日升至第 2 名，最终成功登顶。收录曲〈Rockstar（DK Solo）〉（第 28 名）与〈Guilty Pleasure〉（第 30 名）也一同进入榜单。



▼〈Blue〉MV： (Cinema 版本)



〈Blue〉的人气被解读为 DK×胜寛 近期出演音乐节目舞台与各式歌唱内容在网上引发口碑效应所致。两人自 15 日起，接连登上 Mnet《M Countdown》、16 日 KBS2《音乐银行》与《The Seasons－10CM 的轻轻抚摸》、17 日 MBC《Show! 音乐中心》、18 日 SBS《人气歌谣》，带来〈Blue〉舞台演出。他们以出色的歌唱实力与情感浓烈的诠释，牢牢抓住 K-POP 粉丝的视线与听觉；同时也在《The Seasons－10CM 的轻轻抚摸》中，首度公开氛围迷人的收录曲〈Guilty Pleasure〉舞台，展现多样魅力。

▼〈Blue〉在《M Countdown》的舞台：



▼〈Guilty Pleasure〉舞台：



此外，Davichi、李茂珍、润荷、RIIZE 的 Sohee、Gummy、河铉尚、10CM、MAMAMOO 的颂乐 ...... 等「实力派歌手们」参与的 Vocal Challenge 也获得热烈回响，以各自风格来诠释〈Blue〉。在此助力之下，〈Blue〉於 17 日登上 Instagram「热门上升音讯」的第 1 名。



DK×胜寛 将於今日（19 日）追加公开〈Blue〉Epilogue 版本 MV。前一日释出的预告中，收录了日本北海道雪原景色与两位成员深情的情感演技，提升了对正片的期待。由演员 李瑜美、鲁常泫 主演的 Cinema 版本 MV，也成功打入韩国 YouTube「每周热门音乐录影带」（统计期间 1 月 9 日至 15 日）榜单，持续受到喜爱。

▼预告：



▼〈Blue〉Epilogue 版本 MV：



