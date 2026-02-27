BLACKPINK完整体回归！〈GO〉一公开就掀热议　韩网狂赞：歌曲与MV都疯了、超帅气

「BLACKPINK IN YOUR AREA！」人气女团 BLACKPINK 终於以完整体之姿回归，正式发行全新专辑。

BLACKPINK 在今天（27日）韩国时间下午2点发行第三张迷你专辑《DEADLINE》，这也是继 2022 年正规二辑《BORN PINK》之后，睽违约3年5个月带来的新作。



YG娱乐表示，《DEADLINE》收录 BLACKPINK 无法重来的巅峰时刻，以及此刻最为闪耀的当下，浓缩四位成员的音乐实力与团队所展现的强大协同效应，展现她们作为「完整体」的能量与存在感。



主打歌〈GO〉是一首将 BLACKPINK 招牌式的自信与正能量发挥到极致的作品，团体口号「BLACKPINK'll make ya」也传递出勇气与连结的讯息。专辑共收录五首歌曲，包括去年7月抢先公开的〈JUMP〉，以及〈Me and My〉、〈Champion〉、〈Fxxxboy〉等作品，展现多元音乐色彩。

随著〈GO〉MV 公开，韩网也瞬间掀起讨论热潮，网友纷纷留言：「不愧是 BLACKPINK」、「大发！这是我见过最帅气的」、「从各自离开 YG 出 SOLO 专辑开始，今天听了新歌有种BLACKPINK 第二幕开始的感觉！好期待啊」、「有很多韩国元素，所以很好」、「 MV 影像艺术史无前例啊」、「感觉和之前的 BLACKPINK 颜色不一样，这个也不错」、「好像是只有BLACKPINK 才能唱的歌」、「Jisoo 唱歌进步了」、「好新颖啊！最后部分 ROSÉ 的音色真好」、「Beat 疯了」、「原来 K-POP 这么有艺术啊」、「有种演唱会开场用的感觉」、「歌曲和MV都疯了」等，反应相当热烈。

