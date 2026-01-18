「谢谢」辱骂自己的人？ 李世映揭露黑粉惊悚恶行：恶意修改留言诱骗回覆，最终送对方「金融治疗」！

以搞笑艺人身分深植人心的李世映，近日因一段揭露「黑粉猎奇手法」的访谈再度成为舆论焦点。 她分享了自己如何识破恶评者的阴险圈套，并透过法律途径让对方付出惨痛代价，引发网友热议。

在去年 7 月播出的 YouTube 节目《睡衣姊妹派对》中，李世映与网红赵斗八、金聪聪（音译）针对「整形」与「恶评」主题展开对话。李世映大方谈及法律维权经验，她表示：「我认为和解金是一种受害补偿。 很多人以为『注销帐号就抓不到了吧？』但其实通通都抓得到。」

她随后揭露了一名手段极其卑劣的恶质案例：该名恶评者会在李世映的每一支影片下留言，先写「我会一直为你加油，等李世映回覆「谢谢您」之后，他竟立即将原文修改成极致羞辱的秽语「像你这种 X 货就该 XXXX」，导致外界看来就像是李世映在对著辱骂自己的人道谢。



李世映回忆当时的冲击感：「我去翻看这个人在我这里的所有留言，发现全部都被修改过了，真的很震惊。 大众会不断进来看留言，我却变成了一个回覆很奇怪的人。」这件事也成为她决定提告的关键。

最终该名黑粉落网后，竟声称「只是因为有趣」。 李世映透露对方赔了她非常多和解金，落得「金融治疗」的惨痛下场。



韩网友对这一结局大呼畅快：「这种人就该吃官司才会清醒」、「居然认为这样做很有趣，根本是精神病吧」、「果然，金融治疗才是最有效疗法」。

李世映的演艺之路充满传奇色彩。 以搞笑艺人身份在韩国综艺界耕耘多年后，2015年在神剧《请回答1988》中饰演德善死党「双门洞王祖贤」，幽默表现让海外观众印象深刻。 随后她苦练身材参加健美比赛，一举夺下「Diva比基尼部门」亚军，去年更大方坦承斥巨资超过1亿韩元进行「全身大改造」，再度引起关注。









目前，李世映正以「职场部 B」成员身份固定出演 TV 朝鲜的选秀节目《Miss Trot 4》，并成功晋级至决赛第二轮的「1对1死亡对决」。 李世映通过个人IG分享喜悦心情：「从记者出道，尝试过搞笑艺人和演员， 也当过 Youtuber，现在还要挑战当Trot歌手。 人生真的太有趣了！！」



