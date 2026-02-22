「电视购物女王」安善英惊曝「时薪1500 万」！网罕见力挺天价酬劳：比网美业配划算！

韩国演员安善英在电视购物领域耕耘20余年，被韩媒誉为「电视购物1号艺人」，很多人也对她的收入规模感到好奇。 几年前她曾亲自公开时薪数字，近日再次在韩网引发热议。

安善英出道 26 年，从薪水微薄的搞笑艺人起家，一路打拼到「百亿建物主」，却在2023年宣布为了儿子的梦想，决定放下韩国如日中天的事业移民加拿大，传奇经历令人赞叹。

时薪 1500 万韩元！曾创 1 小时 28 亿销售神话

面对制作组询问「到底赚了多少」时，安善英大方透露：「现在反正不接直播了，没关系。」她坦言艺人上购物台的酬劳按等级划分，而她凭藉20多年电视节目经验，属於薪酬较高的一级：「以 60 分钟为基准，我的出演费是 1500 万韩元。」



身为 MBC 2000年公募搞笑艺人出身，安善英转战购物频道后成绩斐然，职涯累计销售额高达 1 兆韩元。 她自豪表示：「我合作过的品牌中有 4 家已上市，曾创下 1 小时卖出 28 亿韩元的纪录。」

从 200 万「会钱」到自盖大楼：自诩最拼命的「生存型艺人」

回忆起白手起家的打拼史，安善英感性表示：「当初带著妈妈的 200 万韩元来首尔闯荡，每个月跑 20 到 30 场直播，用这些钱盖了一栋转播中心，成了建物主。 我虽然不是什么大剧的女主角，但就像堆叠小石头一样，一步步走到了现在。」



网友力挺：这本事值这个价！比网美业配更划算

针对天价时薪，韩国网友一面倒给予支持，认为这才是专业的价值：「这真的要口才好，准备工作多到爆，不是谁都能做的」、「她推销起来像家里失火，咻一下就把东西扫光了！」、「业务职本来就是看业绩拿钱，拿这酬劳理所当然。」 更有业内人士爆料：5 年前百万订阅美妆网红一支业配影片就要 5,000 万到 1 亿韩元，安善英这价格对比破亿业绩，简直超划算！

为儿引退！伴「冰球天才儿」赴加深造

然而，在事业巅峰期，安善英却做出了大胆决定。 她在 YouTube 频道证实将移居加拿大，原因是 10 岁的儿子展现出过人的冰球天赋。 虽然暂停直播，但她强调事业仍将线上运营，且为了照顾年迈母亲，每个月仍会往返首尔与加拿大。

