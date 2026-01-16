「那时我已尽力」韩韶禧首谈两年前「真有趣」风波：是演员也是公众人物，必须承担责任感

演员韩韶禧近日针对两年前引发轰动的社群媒体争议，首度传达了坦率的心境。

16 日下午，韩韶禧在首尔钟路区的一家咖啡厅，为其主演的新片《末路双娇》（Project Y）接受媒体联访。 该片由曾执导《朴花英》、《那些大人们不懂的事》的导演李焕操刀，讲述在华丽都市中梦想著翻身契机的「美善」（韩韶禧 饰）与「道京」（全钟瑞 饰），在人生走投无路之际，铤而走险偷取黑钱与金条的亡命故事。



采访中，韩韶禧大方提及 2024 年初震惊娱乐圈的社群争议。 当时她与演员柳俊烈因被目击在夏威夷约会而公开恋情，随后柳俊烈的前女友惠利在IG发文「真有趣」疑似表达不悦心境，引发外界对韩韶禧是否「换乘恋爱（无缝接轨）」的猛烈质疑。

当时韩韶禧虽多次透过IG和部落格澄清并非换乘恋爱，却因使用「亮刀狗狗」哏图等过於情绪化的对应方式，反而助长了争议火苗，遭到大众批评处事不够成熟。



对此，韩韶禧表示：「这能怎么办呢，我认为必须接受它。 对此我并不感到委屈，因为那时会那样做，是基於当下我觉得那是最好的做法。 随著一年年过去，我意识到我不仅是个演戏的人，也是受到大众关注的人，因此在这一点上感受到了义务与责任感。 该接受的部份，就必须坦然接受。」

她进一步反思道：「每个人的想法不可能完全相同，也不可能所有人都喜欢我。 如果一直纠结於『为什么』，我认为就不会进步。 某种程度上将这些声音视为正向回馈并予以接纳，才能转化为成长的动力。 这些回馈能让我客观地审视、分析自己，并在未来更加谨慎。」

访谈最后，韩韶禧也吐露了身为演员最真实的渴望：「尽管如此，说实话，我还是希望大家能喜欢我。」



电影《末路双娇》（Project Y）是由曾执导《朴花英》、《那些大人们不懂的事（大人们不懂）》的导演李焕执导的新作，将於本月 21 日上映。



