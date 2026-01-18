韩女星怀孕12周仍不敢登记结婚！姜恩菲袒露「怕拖累他」，含泪揭校园霸凌创伤：不敢撒娇

韩国女星姜恩菲近日在节目《金昌玉秀4》中公开怀孕12周的喜讯，却也含泪揭露过去因校园霸凌留下的深刻创伤，甚至因此不敢对老公撒娇、迟迟不敢登记结婚，真挚告白令人心疼。

姜恩菲与老公边淳弼是首尔艺术大学同窗，爱情长跑17年后修成正果。 但边淳弼在节目中坦言，至今仍感觉两人像「外人」，因为妻子从不叫他「老公」或「亲爱的」，而是直呼其名，且「几乎没有撒娇过」。 他无奈表示：「婚后想尝试恋爱时没做过的事，但她好像不会表达。」更让边淳弼焦急的是，两人至今尚未办理结婚登记。 他透露：「很想在法律上也成为夫妻，但妻子一直拖延。」



面对丈夫的困惑，姜恩菲终於说出深埋心底多年的原因。 自己无法撒娇、无法展现柔弱一面，源於学生时期遭到的严重霸凌。 她含泪回忆：「当时不仅没人喜欢我，还被严重排挤，甚至被打到耳膜破裂，一边耳朵现在装的是人工耳膜。」

出道后伤痛仍未停止。 她因在综艺节目中与偶像组成爱情线，努力做出可爱反应，却被贴上「做作」、「讨厌」的标签。 「当时我的关联搜寻词全是谩骂，在没有管制恶评的年代，只能硬生生承受。」她坦言，连对老公撒娇都害怕：「怕他觉得我讨厌。 只要展现脆弱，就觉得他会离开，所以故意表现得很强势。」



对於拖延结婚登记，姜恩菲也坦白背后心酸：「结婚后，仍有很多留言骂他『怎么跟这种女人结婚』、『娶了肮脏的女人好可怜』、『跟被下架的女人结婚真可怜』。 我觉得登记了就会拖累他，所以一直无法下定决心。」她甚至曾对老公说：「你可以逃走，我一个人也能活。」这种不安感到婚后仍未消失。



被问到「想回到几岁」，姜恩菲瞬间落泪：「想回到18岁，还没开始演戏的时候。 我的本名是美眞，好希望能在没有『姜恩菲』的世界，就以美眞的身份生活。」一旁的老公边淳弼听完也不舍地流泪，并紧紧拥抱她。



姜恩菲2005年通过电影《梦精记2》出道，出演电视剧《松药局的儿子们》中「崔秀熙」一角而受到关注，2017年之后作为直播平台AfreecaTV的主播活动。 去年4月她与同龄「脸赞出身」的边淳弼结束17年爱情长跑结婚，并在同年9月以40岁之龄自然怀孕成功，预产期为今年5月，获得许多祝福。 如今公开孕期心境，也让粉丝更加心疼她坚强背后深藏的伤痛。

