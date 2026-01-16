别忘了Apink是史上女团单曲最多一位纪录者！15周年再夺一位，全员实力派开全麦高音狂飙！

阿粉出道15年无庸置疑的实力啊～

*延伸阅读：

‎〈Apink 15周年〈Love Me More〉MV四天破千万！佳评如潮获誉「真正的K-POP」〉‎

逢出道15周年，Apink推出第11张迷你专辑《RE : LOVE》，主打歌〈Love Me More〉佳评如潮，昨晚（15日）再传出捷报夺下音放一位！



Apink是爱豆前辈团中，难得打歌到第二周的团体，8日起从《M Countdown》出发，隔周再回到《M Countdown》便拿下一位大奖！宣布一位当下，可看见每位成员都面露惊喜，队长初珑受宠若惊地感谢粉丝Panda和团队工作人员，并表示：「出道了15年还可以获得这个奖非常感激，未来还是会努力展现好的一面，谢谢大家。」



安可音乐一下，其他后辈都还没完全下台，郑恩地导入开唱「Oh baby」便一鸣惊人！金南珠、尹普美、朴初珑、吴夏荣开口也可圈可点，开全麦展现全员坚强实力！让人不禁赞许「这就是二代团（2.5代团）的实力」！成员们还让舞者上台共襄盛举，和舞者们搭肩围圈打气的温暖画面全都录，甚至拱舞者单独Dance break。Apink和台下Panda互动也相当好，亲自带动唱应援，气氛嗨到高点。



YouTube网友评价「好久没看到所有成员都唱得如此完美的安可舞台了」、「在这个行业生存15年是有原因的」、「继KARA之后再有女团15周年再获一位」、「好久没有这么舒服的安可Live了」、「Apink一直坚持Live的理由」、「虽然是出道15年的大前辈，但是对后辈们低头打招呼的态度也真的值得尊敬」、「四代确实也有唱得很好的爱豆，但很久没有这种安全感了」、「Live真的绝了……」。

Theqoo网友则说「不夸张和音源一模一样」、「呀……这就是歌手啊……」、「郑恩地疯了吗」、「（郑恩地）喊著谢谢突然高音超帅」、「歌太好听了」、「郑恩地理所当然，金南珠也唱太好吓一跳」、「南珠唱得真好，普美也唱得很好」、「南珠去别的团应该会当主唱」、「看过南珠的音乐剧就觉得很厉害」……等等。

拿下一位后，成员们纷纷在IG发表感想，初珑写下：「谢谢大家！我们Panda们最棒了……」南珠留言「Panda们谢谢」、「好久不见了啊，M Countdown奖座」（按：上一次已是2020年的〈Dumhdurum〉），夏荣长文道：「谢谢大家长时间以来的支持与珍藏这份回忆！因为是睽违将近3年才发行的专辑，原本很担心大家是否还记得我们，但大家给予了满满的爱，让这些担心都显得毫无意义，这让我获得了要更加努力的动力。剩下的舞台我也会努力唱好、好好完成的。祝大家身体健康，新年快乐！」其他成员也转发相关祝贺文感谢。



Apink出道15周年还能拿下一位奖座，确实是继KARA 2022年逢15年重组推出的〈WHEN I MOVE〉之后，K-POP二代女团再创的珍贵佳绩。然而绝对不能忘记的是，Apink仍保有K-POP史上纪录「女团单曲最多一位」，〈Luv〉共拿17个一位，2014年至今仍未被打破。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻