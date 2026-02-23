BLACKPINK、IVE、Hearts2Hearts：二月 K-POP 女团之战正式揭开序幕！

在新人女团 Hearts2Hearts 回归之际，IVE、BLACKPINK 等一线人气女团也将重返歌坛，引发粉丝关注。

2月20日，Hearts2Hearts

20日，Hearts2Hearts 公开新曲〈RUDE!〉宣告回归。〈RUDE!〉是一首以 House 为基底的舞曲，特色在於富有节奏感的律动与活泼跳跃的合成器音色，歌词描绘不被既定规则束缚的淘气女孩们可爱又带点叛逆的态度。



公开后，〈RUDE!〉获得一片好评。继先前以〈FOCUS〉展现的氛围之后，Hearts2Hearts 再次呈现出既活泼又大胆的气质，反应相当不错。



发表新曲后，Hearts2Hearts 於21日至22日一连两天在首尔奥林匹克公园奥林匹克厅举办「2026 Hearts2Hearts FANMEETING ‘HEARTS 2 HOUSE’」，与粉丝见面。

2月23日，IVE

IVE 将以正规二辑《REVIVE+》回归。IVE 已於9日先行公开〈BANG BANG〉揭开回归序幕。延续第二张正规专辑的 IVE 式故事线，也引起许多粉丝关注。



《REVIVE+》将 IVE 从前以「我」为中心展开的叙事，扩展为「我们」的视角，带来更具意义的转折。此次主打歌〈Black Hole〉预计成为从「IVE＝我」的身份认同出发，延伸至「与大众同行的我们」。从出道单曲〈ELEVEN〉开始合作的作词人徐智音与黄有彬（XYXX）此次再度参与制作，提升作品完成度。



〈Black Hole〉预告：



2月27日，BLACKPINK

接著27日，BLACKPINK 也将回归。迷你三辑《DEADLINE》共收录5首歌曲，包括主打歌〈GO〉、〈JUMP〉、〈Me and my〉、〈Champion〉与〈Fxxxboy〉。YG 表示：「正如《DEADLINE》这个标题所示，这张专辑将充满不可逆转（无法重现）的巅峰时刻。」



特别的是，BLACKPINK 於20日创下 YouTube 频道订阅数突破1亿人的纪录，成为全球艺人中首位也是最多订阅的纪录保持者。此外，BLACKPINK 也将於26日至下月8日与国立中央博物馆合作推出全新企划，如同历史文物一般留下痕迹，吸引全球粉丝期待。

在 Hearts2Hearts 带来好的开端之后，加上 IVE 与 BLACKPINK 两大强势TOP女团的加入，2月歌坛的「女团大战」可说是画龙点睛。全球粉丝的目光正集中在她们的动向上。

