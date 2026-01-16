金赛纶遗作《我们每天每天》首曝预告！与《暴君的厨师》李彩玟上演青涩校园罗曼史

已故演员金赛纶的最后一部作品《我们每天每天》将於2月与观众见面。

电影《我们每天每天》改编自KakaoPage上累积超过1700万浏览的同名人气网漫，讲述一段从混乱的 17 岁青梅竹马突然告白开始的青春罗曼史。由金赛纶、李彩玟、柳义贤、崔裕姝出演。



公开的预告中，故事从国中毕业前的某一天展开。湖秀（李彩玟 饰）突然向青梅竹马汝蔚（金赛纶 饰）告白，吓得汝蔚连手中的热狗都掉落，从此开始刻意躲避湖秀。带著不自在的情绪，高中生活也随之展开。原本认定湖秀只是朋友、无法产生其他情感的汝蔚，却在每次见到他时都莫名心跳加速。随著汝月暗恋篮球部前辈浩载（柳义贤 饰）的消息传开，三人的关系逐渐错综复杂。在初次体验感情波涛的混乱中成长的他们，也让人回想起自己曾经的青春岁月，并期待引起观众深刻的共鸣。



因青梅竹马突然告白而陷入混乱的女高中生汝蔚一角，由童星出身、演技深受喜爱的金赛纶饰演。本作也是她生前完成的最后作品，她将演绎充满活泼魅力的「野丫头」汝蔚，展现青涩又真挚的青春罗曼史演技，留下珍贵的演艺印记。



男主角湖秀由李彩玟饰演。凭藉《暴君的厨师》跃升为新一代浪漫男神的他，这次将在《我们每天每天》中完成大银幕出道，首次担纲电影男主角，展现湖秀面对友情与爱情纠葛的成长与悸动，也呈现他细腻又真挚的青春魅力。



