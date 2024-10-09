具惠善思念前夫安宰贤？采访透露：拍《新婚日记》大家都在一起时最幸福

具惠善和安宰贤，从人人羡慕的眷侣，到离婚的怨偶只用4年。

两人因合作电视剧《Blood》相识相知相恋，2016年5月21日二人公开宣布结婚，这段婚姻曾被大众视为娱乐圈中的「童话般婚姻」，之后夫妻俩也一起参与综艺节目《新婚日记》，展现了甜蜜的日常生活。节目中的具惠善、安宰贤和他们的宠物们一起生活，获得观众的喜爱。

然而，这段婚姻在2019年面临了巨大挑战。 两人突然传出分居的消息，安宰贤於2019年向法院提出了离婚诉讼，这引发了公众的广泛关注和讨论。两人之间的矛盾通过社交媒体被公开化，具惠善曾在社交平台上发布了一系列关於他们婚姻问题的言论，而安宰贤则保持了相对低调的回应。 舆论的压力让这段婚姻的结束成为韩国娱乐圈的一大热点话题。 2020年7月15日，具惠善和安宰贤正式宣布离婚。



就在近日，具惠善以导演身份亮相《第29届釜山国际电影节》并接受采访，她回忆道：「电影一直不顺利，我经历了持续的失败风暴，在看著宠物时想著『明年会好的』，就这样已经过了10年。 现在回想起来，宠物们陪伴在我身边的时光是最美好的。很抱歉我太晚才意识到这一点，我的黑暗能量中一直有这些宠物存在。」她还表示：「以前拍摄时，我都会带上所有的宠物。 即使是去拍纪录片，我也会租车把宠物们一起带上，甚至坐船去郁陵岛。 我在与罗PD合作拍摄综艺《新婚日记》时是最幸福的。」



2017年2月播出的tvN《新婚日记》是一档由具惠善、安宰贤夫妻俩与他们的宠物共同出演的综艺节目。节目中，金毛猎犬「马铃薯」、吉娃娃「米肠」和「栗子」、阿比西尼亚猫「芒果」、苏格兰折耳猫「下酒菜」、暹罗猫「包菜」等宠物一同亮相，受到了很多观众的喜爱。 具惠善接著说道：「那时和动物们在一起的感觉真的很好，原本工作和拍摄时必须把宠物留在家里，工作时没法和它们在一起，但那时因为是综艺节目，我们都在一起，我觉得非常幸福。有宠物狗马铃薯在的时候，我觉得自己不需要做什么，它就是我的骄傲。现在即使上综艺节目，我也感觉没有什么可以炫耀的。」



此外，具惠善曾养的10只宠物中已有7只离世，特别是「马铃薯」，它对具惠善来说像家人一样，在2022年8月离开后，她曾公开表示度过了一段艰难的时期。

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