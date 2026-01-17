学琴 5 个月登顶尖音乐厅？ 少时徐玄化身「小提琴儿童」挑战名曲，遭指「特权」后反转获网挺：双赢！

演员徐玄日前宣布将以小提琴手身份登上专业舞台，然而「习琴仅 5 个月」便能进军顶尖音乐厅的消息，在社群平台间引发了关於「艺人特权」的激烈辩论。

■ 官方立场：传递纯粹热情，推广古典乐大众化

徐玄的经纪公司 KKUM娱乐 於 14 日宣布，徐玄受邀於 3 月 13 日担任在首尔松坡区乐天音乐厅举行的「Sol 爱乐乐团第 8 届定期演奏会」特别协演嘉宾，挑战演奏维托里奥・蒙蒂（Vittorio Monti）的炫技名曲《查尔达斯》（Csardas）。

经纪公司解释道，徐玄目前仍是学习小提琴约 5 个月的「兴趣班学生」，她更谦虚自封为「小提琴儿童」。 此次演出并非追求专业演奏家的完美无瑕，而是希望能展现热爱音乐的纯粹热情。



「Sol 爱乐乐团」由非专业演奏者、而是由热爱古典乐的人士所组成，徐玄认同这一宗旨并决定参与协奏，希望透过亲自登上舞台来降低古典乐的门槛，让更多大众能对古典乐这个领域感到亲近。

徐玄也感性表示：「我想让大家知道，古典乐与流行音乐一样，是任何人都能轻松享受的『我们大家的音乐』。 希望透过我的挑战，能让更多人发现古典乐的乐趣。」



■ 赛制疑虑：顶级舞台门槛引发「特权」争议

尽管初衷美善，争议却源於演出场地——乐天音乐厅。 该地为韩国首座葡萄园式顶级音乐厅，对於专业演奏家而言亦是梦想舞台。 部份质疑者认为，仅练习 5 个月便能站上该地协奏，无疑是艺人光环带来的「特权」。

反对声音指出：「艺人身分让门槛变得太容易」、「乐天音乐厅租借费极高（一小时700万韩元），学 5 个月就能在那里表演，身为音乐系学生，实在很无语」。



■ 舆论反转：业余爱好者出面声援「这并非罕见」

然而，随著消息传开，大批业余音乐爱好者与网友纷纷出面反驳。 网友指出，Sol 爱乐乐团本身即是由「业余爱好者」组成，并非专业乐团; 而该场地只要符合租借程序，业余团体亦可申请：「兴趣班学生去乐天音乐厅表演并不是什么稀奇的事，我身边也很常见」、「什么特权不特权的，想太多了吧」。

支持者更认为这是绝佳的推广：「徐玄参加能确保票房与宣传，这对业余团体来说是双赢」、「看到她的挑战精神觉得非常帅气」、「徐玄小时候就学过小提琴，在《我们结婚了》也曾短暂表演过」。 更有网友酸记者「大惊小怪」，认为这不应被视为争议。



此外，本次公演将由赵相旭担任指挥，并由小提琴家白珠暎与徐玄共同参与。 演出曲目包括柴可夫斯基第五号交响曲、马奎兹的《第二号丹戎舞曲》以及韦瓦第《四季》中的〈春〉等丰富曲目。 徐玄目前正全力投入排练，期盼能为观众带来耳目一新的听觉体验。

