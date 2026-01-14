不只警告！边佑锡公司正式「告黑」，指名顶级律所全面开战！网友：不懂他为什么会被骂这么惨

韩国人气演员边佑锡近年来人气飙升的同时也引来大量恶意攻击。 其经纪公司Varo娱乐终於在13日强硬反击，发布官方声明表示，已对持续在网路及社群平台散布恶意诽谤、不实消息、人身攻击等违法行为的网友，采取正式法律行动。

公司声明中指出，已透过内部监控系统完成搜证，并正式委任韩国顶尖的「律村（Yulchon）」律师事务所进行处理，将包含刑事告诉在内的所有法律手段列入行动方案。 Varo娱乐态度坚决地表示：「对於侵害艺人名誉与权益的行为，将不会进行任何和解或宽待，必定依法严正处理。」此举被视为对恶意留言者的「全面宣战」。

声明中也警告，网路上的不实猜测与扭曲内容，不仅严重损害艺人名誉，更可能造成二次伤害，公司未来将持续监控并采取强力法律措施。 最后，公司也向始终支持的粉丝表达感谢，并承诺将尽全力保护旗下艺人。



消息一出，迅速在韩国论坛与社群引发热议，多数网友一面倒支持公司强硬作法：「边佑锡加油... 恶意留言需要什么理由？ 根本就是眼红或心理有问题」、「这根本不是零星攻击，是整个在社群和YouTube上组织性抹黑，用字恶毒到不被告才奇怪。」、「YouTube留言区真的超严重，搜他名字都会吓到后退，拜托全部告下去！」、「连他捐款的新闻下面都有人在酸，就知道这些黑粉有多病态」、「《背著善宰跑》结束后，他在热门讨论区还被刷了上千则恶评，某些论坛应该很多人要收传票了」、「声明里直接说『不宽待』， 这点给满分！全部抓起来吧」、「真的有一群人刻意制作影片、乱套标签、捏造性骚扰谣言，还硬要把他和其他演员绑在一起蹭流量，行为超级恶劣」、「每次他有公开行程，这些人就会集体出动，把相关影片的留言区搞得乌烟瘴气」、「 我之前就寄信建议公司一定要告，这次连律师事务所的名字都公开了，看来是玩真的」、「每次边佑锡有好消息，就有人眼红到发疯乱骂，希望这次法律能彻底整顿。」、「边佑锡的黑粉真的阴魂不散，支持公司硬起来处理」等。



许多粉丝也补充说明，此次法律行动并非只针对边佑锡，而是涵盖公司所有旗下艺人，只是目前以边佑锡遭受的攻击最为集中与严重。 随著公司直接点名顶级律师事务所正式提告，这波行动已被外界视为不只是警告，而是一场真正的「法律清算」。

此外，Varo娱乐旗下除边佑锡外，还拥有李彩玟、孔升延、晋久等多位知名演员。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻