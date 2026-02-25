《人工情报》赵寅成自嘲为「本土专用」演员：没收到来自好莱坞的提案

近期在韩上映的电影《人工情报》由朴正民、赵寅成以及申世景等演员共同演出，而其中演员赵寅成也透露自己接连演出多次国情院要员的角色，以及在演员生涯中的烦恼。

《人工情报》是赵寅成继电影《逃出摩加迪休》《神鬼海底捞》后第三度与柳承完导演合作，并且在片中的人物设定多为情报员，被问到这两部分是否会对他造成什么样的压力？赵寅成则表示上映的时间并无法由他来决定，譬如有人觉得他本次的角色跟《moving异能》中有些相似，但这些作品问世的先后次序，并非由演员来决定的。



作为演员，赵寅成已经出道多年，而在每一部作品中能够如何表现出与以往不同的面貌，也是他一直以来的烦恼。因为是资深的演员，他也担心是否大家会觉得失去了新鲜感，也不会有太多期待，但与其表现出全新的面貌，赵寅成更希望表现出自己的强度。不过对於自我的成长，他认为新的演技就如同一件新的衣服，就算什么都不做也可能是另一种表现，在镜头前静静待著并不容易，甚至还会担心自己的表现漏了什么，所以赵寅成表示也想尝试自然展现的生活演技，不像是在演戏的样子。



对於进军好莱坞，赵寅成表示如果有接到这样的提议，他会勇往直前积极争取，虽然在电影界中并不容易，但他也出演不少OTT作品，知名度也已经遍布海外收视群众，如果大环境已经如此，那么要进军海外市场也应该会更容易一些，但目前他尚未接到来自好莱坞的提案，所以他笑称自己仍然为「国内用」演员。



那么赵寅成是否会演而优则导呢？他谦虚地说自己还没有那样的能力，但不代表他日后不会挑战导演或是制作，虽然他也满感兴趣的，但目前他对於演员的生活很满意，所以打算集中精神於演员之路。《人工情报》已於2月11日在韩国上映。

