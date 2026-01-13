《模范的士3》结局留下超大悬念！彩虹运输还会继续吗？金义圣＆表艺珍分享对第四季的心情与可能性

Viu Original 热门韩剧《模范的士3》最后那是在为第四季埋下伏笔吗？真的太让人好奇了！

由李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝主演的《模范的士》改编自同名网路漫画，讲述「彩虹运输」团队代替冤枉的受害者，执行私刑复仇的故事。作品一路拍到第三季，每季都结合当下社会议题，并以角色为核心铺陈叙事，不仅保持高度话题性，也屡创亮眼收视成绩。



而《模范的士3》的大结局中，曾中枪后坠落悬崖、生死未卜的金道奇（李帝勋 饰）再度现身，并与第一季主要反派「林女士」（沈素英 饰）的妹妹林福顺一同登场。即便所有案件看似画下句点，却透过这样的安排暗示「彩虹运输」的故事尚未结束，也因此让不少剧迷猜测是不是有第四季。



虽然官方至今尚未对外证实《模范的士4》的制作消息，但回顾过往可见，《模范的士》系列并非在每一季完结后便立刻宣布续拍，而是会先经过一段时间的内部评估与成效分析，才正式拍板后续制作计画。

随著剧集告一段落，演员们的剧终访谈也备受关注。谈到第四季的可能性，表艺珍小心翼翼地回应：「其实现在真的还没有任何确定的消息，而且我也没有看过一路拍到第四季的电视剧，心里会觉得现实上是不是有点困难。虽然也不太清楚，但如果真的能出现这样的可能性，那就太好了。」她接著补充道：「李帝勋欧巴总是说一定要拍到新的季度，而我们的想法也是——如果能继续拍下去当然最好。感觉大家其实都在期待著。」



金义圣也谨慎地表示：「光靠人气其实很难让一部作品一直延续下去，这一点我也不敢说得太肯定，很多条件都必须刚刚好地配合才行。而且实际参与之后才发现，制作一部电视剧真的不是件容易的事。不过，或许是因为我们真的很幸运，能走到现在这一步，成员们多少都会希望这部作品可以再走得更长久一些吧。」



Viu Original 原创犯罪韩剧《模范的士3》全套已上架，香港观众可立即上 Viu 收看。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻