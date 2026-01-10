权相佑为爱放弃150亿，「流鼻血也要约会」纯情往事曝光！孙泰英含泪透露移民原因：带儿子参加颁奖礼被骂「艺人特权」

南韩演艺圈代表性的神仙眷侣权相佑、孙泰英（孙兑迎）夫妇，近日做客洪真京的YouTube频道，大方分享了从闪婚内幕到分居赴美的种种甜蜜与心酸，再次引起热议。

■ 流鼻血也要约会！韩流巨星的纯情初恋感

目前权相佑在韩国积极工作，孙泰英则独自在美国照顾小孩。 权相佑回忆起第一次见到孙泰英是在综艺节目《来玩吧》，当时她刚分手不久，在幽默化解主持人的提问时忍不住落泪，让他想到自己在工作中因身边的人而承受的艰辛，於是对她产生共鸣。 随后透过同公司演员金圣洙牵线，终於如愿见到佳人。



权相宇还分享了恋爱初期的甜蜜趣事，笑著说那时即使工作到凌晨三点，也坚持每天都到孙泰英家楼下报到，聊天时还要装作一点都不累，结果鼻血就流下来：「兑迎惊呼『欧巴你在流鼻血！』我就若无其事地说『没关系』（赶快擦干净）。」两人随后秘密飞往澳洲，在热气球上完成浪漫求婚，权相佑更在节目中首度公开了珍藏多年的照片。





■ 舍弃150亿韩元身价：在事业巅峰选择守护家庭

当时权相佑以《天国的阶梯》《悲伤恋歌》等作品跻身初代「韩流」明星之一，33岁正值事业巅峰期，却在得知孙泰英怀孕后立即决定结婚。 权相佑透露，当时有日本经纪公司开价150亿韩元与他签约，但因他执意结婚而最终告吹。 如今回想起来，权相宇对这一决定完全不感到后悔：「当时结婚真的做得很对。」



■ 移民背后的伤痕：因「特权争议」心碎远走他乡

相较於权相佑的守护，孙泰英当年却因偶像男友的光环承受了常人难以想像的压力。 从未婚先孕的舆论指责，到婚礼上权相佑喜极而泣被媒体恶意解读为「奉子成婚的无奈」，种种误解让她伤痕累累。



而真正促使她带著两个孩子移民美国的导火线，是 2018 年的 MMA 颁奖礼。 当时两个小孩被拍到坐在歌手区，孙泰英还po出小孩与iKON的后台合照，遭网民炮轰是「艺人特权」。





孙泰英在节目中回忆当时情景，是节目编导主动说「座位都是空的，坐在那边也没关系」，孙泰英便请他去跟公司代表商量，自己则专心工作，没想到隔天竟因此冲上热搜。

权相佑补充说，其实禄熙那个年纪根本不知道那些歌手是谁。 孙泰英强忍泪水表示：「那件事让我觉得我可能不适合这里，该离开了。 不论如何，毕竟是因为我造成的，所以我道了歉并决定赴美。」



权相宇庆幸道，现在孙泰英开始经营 YouTube，让大家看见她真实的面貌，终於逐渐消除误解。 他幽默自嘲：「我们以前真的被骂惨了，应该能活得很长寿！其实不只是我们，很多演艺圈的人也常因为不是自己的错而被误解。」

影片公开后再度引起热议，有网友认为不管是不是主动要求，说到底仍是因为艺人身份才有机会让小孩坐到歌手区; 也有人表示理解孙泰英作为母亲与妻子的不易。亦有人指出，当时孙泰英被骂的原因是所属社试图用谎言平息舆论，声称是「因为小孩想看妈妈颁奖的模样」，但实际上只看了歌手表演，孙泰英颁奖时反而离场。

