Apink 15周年〈Love Me More〉MV四天破千万！佳评如潮获誉「真正的K-POP」

仍积极活动的二代人气团之一「Apink」，今年迎来出道15周年，本周回归发行第11张迷你专辑《RE : LOVE》，主打歌〈Love Me More〉获得佳评。

Apink朴初珑、尹普美、郑恩地、金南珠、吴夏荣完整体回归，据官方介绍，新专辑《RE : LOVE》是蕴含出道15年历程，主旨是透过回望过去，体悟并重新定义「真正的爱」。连结绚烂的现在与珍贵的回忆，Apink真诚而细腻地回顾，传递深具疗愈与共鸣的讯息，共收录5首歌曲，完整呈现Apink独有的感性与丰富故事性。



主打歌〈Love Me More〉融合了摩登且细腻的音色，以及 1990 年代类比机器合成器的声响，演绎出朦胧又深情的感情线。Apink以不拐弯抹角、真诚而迷人的告白，唱出对「永恒」的向往。MV同时展现Apink清纯又嘻哈的表演，和浓烈的故事，用冬季与春季的美丽影像，和成员们交织的情感呼应，预期带给听众进一步的沉浸感。



MV发行已来到第五天，花不到四天即破千万观看次数，讨论度最高的是「Apink展现了真正的K-POP」，理由是除了作为歌名的副歌「Love Me More」之后，几乎没有英语歌词，而这些讨论还集中在非韩语使用者身上，在一票韩国民众都觉得「K-POP越来越少韩语成分」的氛围下，原来也有一批非韩国民众也备感惋惜「K-POP不再是我们熟悉的」。

听众留言包括「Apink回归是来提醒我们K-POP听起来是什么样子」、「这是我记忆中的二代，谢谢Apink」、「K-POP正在疗愈我啊，因为听到了真正的唱歌而不是说话念诵而泪流满面」、「这正是我想念的二代，好想念这样的K-POP」、「这才是我们所说的真正的K-POP」、「就是这种声音让我迷上K-POP，好怀念」、「这才是K-POP」，这些热门留言全都是英语所撰写，可见Apink仍有庞大的海外观众。

除了〈Love Me More〉之外，《RE : LOVE》还收录以 Old School 嘻哈曲风诠释 Apink 清新律动感的〈Fizzy Soda〉、向如同礼物般珍贵的存在传递甜蜜讯息的〈Birthday Cake〉、以感染力十足的音色搭配清爽乐团配乐使人深刻的〈Sunshine〉，以及向粉丝Panda传达真心的〈握住我的手〉，共收录5首歌曲。

Apink虽年年固定团聚发行歌曲，但这是继2023年4月发行的第十张迷你专辑《SELF》之后，睽违2年9个月再发行完整的一张专辑，不仅Panda，K-POP乐迷都高度期待，而按照目前〈Love Me More〉的评价，已收获了好成绩。

为庆祝15周年，Apink很快也要展开‎全新演唱会「The Origin : APINK」‎！

