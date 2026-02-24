宋江＆金所泫有望二搭新剧《白色绯闻》！契约恋爱设定引粉丝敲碗：这次一定要完美结局

终於等到两人二搭了吗？今日（24日）据相关人士透露宋江、金所泫将担任新剧《白色绯闻》的男女主角，消息一出立刻掀起热议。

《白色绯闻》改编自文彩雅作家的同名网路小说，剧情讲述曾是备受瞩目的童星，却因替哥哥背负罪名而一夕跌落谷底的女主角「池恩雪（지은설）」。即使人生急转直下，她仍未放弃演员梦想，在担任经纪人期间，遇见过去事件核心人物「丹理赫（단이혁）」，两人展开契约恋爱，并一步步揭开被尘封的秘密。



据悉，宋江被提议饰演 NB 集团私生子、同时也是韩国最当红的顶级演员「丹理赫」。为了遵守母亲遗愿，也为了在家族继承斗争中自保，他选择与跌落谷底的前童星池恩雪展开契约恋爱。角色设定结合财阀继承人与顶级明星双重身份，既神秘又充满魅力，话题性十足。



金所泫则有望饰演前童星、现任经纪人「池恩雪」。因过去与丹理赫牵扯的事件而人生急转直下的她，在对方提出契约恋爱后，再次与命运正面交锋。童星出身的金所泫，这次透过《白色绯闻》再度演绎「前童星」角色，也备受关注。



尤其令人激动的是，这将是宋江和金所泫继《喜欢的话请响铃》之后，睽违约5年的再度同框。当年分别饰演「金朝晀」与「黄宣梧」的两人，留下让无数观众意难平的情感线，如今有望以全新角色重逢，让不少粉丝直呼：「终於等到二搭」、「这次一定要 Happy Ending 吧！」、「这次一定要在一起」、「请给我们一个完美的结局」、「我已经开始期待了」等，期待值瞬间拉满。



而《白色绯闻》由《原来这就是爱啊》的金佳恩编剧执笔，并由曾执导《Mother》、《恶之花》的「信看导演」金哲圭掌镜，制作阵容坚强。目前剧组正积极进行选角，预计在下半年正式投入拍摄。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻